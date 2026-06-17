Khi dòng tiền dịch chuyển khỏi những thị trường đã bão hòa

Sau nhiều năm tăng trưởng mạnh tại các điểm đến ven biển như Đà Nẵng, Nha Trang hay Phú Quốc, bất động sản nghỉ dưỡng đang dần dịch chuyển sang những thị trường mới giàu tiềm năng. Tại miền núi phía Bắc, bên cạnh Sa Pa và Hà Giang, Nghĩa Lộ - trung tâm thung lũng Mường Lò đang dần thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.

Nghĩa Lộ tầm ngắm mới của dòng vốn nghỉ dưỡng. Nguồn: Roey Dybbuk

Nghĩa Lộ sở hữu cảnh quan nguyên bản, khí hậu vùng cao cùng bản sắc văn hóa đặc sắc của các dân tộc Tây Bắc, đáp ứng xu hướng du lịch trải nghiệm và nghỉ dưỡng gắn với sức khỏe đang ngày càng phát triển.

Bên cạnh đó, hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện đang tạo thêm động lực cho sự phát triển của thị trường. Từ Hà Nội, du khách chỉ cần khoảng 3,5 - 4 giờ để đến Nghĩa Lộ thông qua tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai kết nối với Quốc lộ 32. Đồng thời, địa phương cũng nằm trên cung du lịch nổi tiếng Hà Nội - Nghĩa Lộ - Tú Lệ - đèo Khau Phạ - Mù Cang Chải, đóng vai trò điểm kết nối quan trọng trong hành trình khám phá Tây Bắc.

Du lịch tăng trưởng mở ra dư địa cho bất động sản nghỉ dưỡng

Trong những năm gần đây, khu vực Yên Bái cũ - nay thuộc tỉnh Lào Cai ghi nhận sự tăng trưởng tích cực về du lịch nhờ các điểm đến nổi tiếng như Mường Lò, Trạm Tấu, Tú Lệ và Mù Cang Chải. Riêng năm 2024, Nghĩa Lộ đón gần 353.000 lượt khách, doanh thu du lịch đạt hơn 317 tỷ đồng, cho thấy sức hút ngày càng lớn của trung tâm thung lũng Mường Lò.

Tây Bắc trên hành trình trở thành điểm đến mới. Nguồn: wecheckin.vn

Tuy nhiên, nguồn cung lưu trú chất lượng cao tại Nghĩa Lộ vẫn còn khá hạn chế. Phần lớn cơ sở hiện nay là khách sạn nhỏ hoặc homestay, trong khi những mô hình nghỉ dưỡng tích hợp lưu trú, chăm sóc sức khỏe, thể thao và trải nghiệm văn hóa vẫn chưa được phát triển tương xứng với tiềm năng. Đây được xem là dư địa đáng kể cho những mô hình nghỉ dưỡng mới trong giai đoạn tới.

Tiềm năng bứt phá của một điểm đến mới

Một trong những yếu tố tạo sức hút cho Nghĩa Lộ là khả năng phát triển thành điểm đến có sức hấp dẫn riêng, đủ khả năng giữ chân du khách nhiều ngày thay vì chỉ đóng vai trò điểm dừng chân trên hành trình khám phá Tây Bắc.

Thực tế cho thấy nhiều địa phương đã tạo bước ngoặt tăng trưởng khi xuất hiện các tổ hợp du lịch quy mô lớn hoặc những sản phẩm trải nghiệm mang tính biểu tượng. Nghĩa Lộ hiện vẫn đang ở giai đoạn đầu phát triển nhưng sở hữu nhiều điều kiện để hình thành hệ sinh thái du lịch dựa trên bốn trụ cột: di sản văn hóa, nghỉ dưỡng, khám phá và thể thao.

Để khai thác hiệu quả tiềm năng này, địa phương đang đẩy mạnh phát triển hạ tầng và thu hút các nhà đầu tư tham gia xây dựng những sản phẩm du lịch quy mô, chất lượng cao.

Trong bối cảnh đó, dự án Shante'a Nghĩa Lộ do Mandala Homes phát triển được định hướng trở thành tổ hợp nghỉ dưỡng, thể thao, khám phá và trải nghiệm văn hóa độc đáo tại Châu Á quy mô 16ha nằm trên thung lũng Mường Lò. Phát triển theo bốn trụ cột nghỉ dưỡng, di sản, khám phá và thể thao, dự án hướng tới hệ sinh thái trải nghiệm đa dạng từ chăm sóc sức khỏe, khám phá thiên nhiên, trải nghiệm văn hóa bản địa đến các hoạt động thể thao ngoài trời như pickleball, chạy bộ, đạp xe và trekking, góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch địa phương.

Hệ sinh thái đa trải nghiệm độc đáo tại ShanTe’a Nghĩa Lộ. Ảnh phối cảnh

Sự xuất hiện của các dự án quy mô được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hệ sinh thái du lịch địa phương và tạo thêm động lực tăng trưởng cho ngành du lịch. Cùng với sự đầu tư về hạ tầng và sự đa dạng của các sản phẩm nghỉ dưỡng, Nghĩa Lộ có cơ hội từng bước khẳng định vị thế là một điểm đến mới của khu vực Tây Bắc.

Trong dài hạn, quá trình hình thành các tổ hợp du lịch quy mô cùng sự phát triển đồng bộ của hạ tầng và dịch vụ được kỳ vọng sẽ tạo thêm lực đẩy cho thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Với lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, bản sắc văn hóa và dư địa phát triển còn lớn, Nghĩa Lộ đang dần trở thành một thị trường giàu tiềm năng trên bản đồ đầu tư nghỉ dưỡng Tây Bắc.

Thông tin dự án

ShanTe'a Nghĩa Lộ

Vị trí: Đường Nguyễn Quang Bích, Phường Pú Trạng, Nghĩa Lộ, Lào Cai

Đơn vị phát triển dự án: Mandala Homes

Điện thoại: 024 3573 0200

Phương Dung