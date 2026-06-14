5 tỷ đồng ngày càng khó mua nhà như kỳ vọng

Theo thống kê từ các đơn vị nghiên cứu thị trường bất động sản, căn hộ tại TPHCM hiện có mức giá bán phổ biến từ 70 triệu đồng/m2 đến trên 300 triệu đồng/m2. Trong đó, mức giá quanh 100 triệu đồng/m2 dần trở thành mặt bằng phổ biến tại nhiều khu vực cận trung tâm.

Nếu cách đây khoảng 5 năm, số tiền 5 tỷ đồng đủ để mua một căn hộ cao cấp ở Thủ Đức hoặc các khu vực lân cận trung tâm thì hiện nay, ngân sách này chủ yếu phù hợp với các căn hộ 1-2 phòng ngủ hoặc các dự án đã bàn giao nhiều năm.

Khảo sát của PV VietNamNet cho thấy, tại khu vực Thảo Điền - nơi được xem là "khu nhà giàu" và cũng là điểm nóng của thị trường căn hộ cao cấp TPHCM, mặt bằng giá bán dao động từ 110-200 triệu đồng/m2.

Với mặt bằng giá này, nếu có 5 tỷ đồng trong tay, người mua hiện chỉ có thể tiếp cận các căn hộ 1 phòng ngủ có diện tích vừa phải, trong khi những căn hộ 2-3 phòng ngủ tại các dự án cao cấp thường có giá từ 10-20 tỷ đồng trở lên.

5 tỷ đồng giờ không còn là mức tài chính đủ để tiếp cận phân khúc cao cấp như trước, số tiền này chỉ đủ để sở hữu căn hộ 1-2 phòng ngủ. Ảnh: Anh Phương

Tại Thủ Đức, mặt bằng giá bán căn hộ tiếp tục tăng và có sự phân hóa rõ rệt giữa các khu vực. Mức giá phổ biến dao động từ 80-120 triệu đồng/m2, trong khi nhiều dự án tại An Phú, Nam Rạch Chiếc ghi nhận mức giá từ 120-180 triệu đồng/m2.

Với 5 tỷ đồng, người mua chỉ có thể tiếp cận các căn hộ 2 phòng ngủ tại một số dự án trung cấp. Trong khi đó, với ngân sách khoảng 10 tỷ đồng, người mua mới có nhiều lựa chọn hơn ở phân khúc cao cấp.

Tại quận Bình Thạnh cũ - một trong những khu vực có mặt bằng giá nhà thuộc hàng đắt đỏ nhất TPHCM nhờ lợi thế ven sông Sài Gòn và liền kề lõi trung tâm - giá bán căn hộ trong khoảng từ 130-180 triệu đồng/m2. Đáng chú ý, các căn hộ tại tòa Landmark 81 có mức giá từ 150 triệu đồng/m2 đến hơn 400 triệu đồng/m2.

Nếu ngân sách có 5 tỷ đồng, người mua chỉ đủ khả năng tiếp cận một số căn hộ 1 phòng ngủ có diện tích nhỏ. Còn với khoảng 8-10 tỷ đồng, người mua có thể sở hữu căn hộ 2 phòng ngủ tại một số chung cư nằm ở khu vực ven sông.

Trong khi đó, Phú Mỹ Hưng vẫn được xem là khu vực có nhiều sản phẩm phù hợp với nhu cầu ở thực, đồng thời là nơi có mặt bằng giá "mềm" hơn trong phân khúc cao cấp. Với ngân sách khoảng 5-6 tỷ đồng, người mua vẫn có thể sở hữu căn hộ diện tích khoảng 70m2 tại các dự án như Sky Garden hoặc Hưng Vượng.

10 tỷ đồng vẫn khó chạm tới căn hộ hạng sang

Với ngân sách khoảng 10 tỷ đồng, người mua bắt đầu có nhiều lựa chọn hơn tại các khu vực cận trung tâm TPHCM.

Tại quận Bình Thạnh cũ, số tiền này đủ để sở hữu căn hộ 3 phòng ngủ có diện tích khoảng 90-110m2 tại các dự án ven sông hoặc gần Landmark 81. Trong khi đó, ở Phú Mỹ Hưng, người mua có thể tiếp cận các dự án cao cấp hơn với diện tích từ 90-120m2.

Tuy nhiên, tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm - nơi được xem là "thủ phủ" căn hộ hạng sang của TPHCM - ngân sách 10 tỷ đồng chỉ đủ tiếp cận một số căn hộ diện tích nhỏ hoặc các sản phẩm chuyển nhượng có mức giá thấp hơn mặt bằng chung.

Nhiều dự án tại Thủ Thiêm ghi nhận mức giá từ 200-300 triệu đồng/m2, thậm chí một số ít dự án có giá bán lên tới khoảng 500 triệu đồng/m2 nhờ sở hữu vị trí đẹp hoặc tầm nhìn trực diện sông Sài Gòn. Các căn hộ 2 phòng ngủ có diện tích khoảng 85m2 được chào bán phổ biến từ 18-20 tỷ đồng.

Khảo sát thực tế cho thấy, mức giá từ 80-120 triệu đồng/m2 hiện chiếm tỷ trọng lớn nhất trên thị trường căn hộ TPHCM. Đây cũng là phân khúc tập trung nhiều nguồn cung mới trong những năm gần đây. Điều này đồng nghĩa với việc, để sở hữu một căn hộ có diện tích 70-80m2 tại TPHCM, người mua cần chuẩn bị nguồn tài chính từ 7-10 tỷ đồng.

Trong khi phân khúc siêu sang tại Thủ Thiêm hay khu lõi trung tâm hướng đến giới siêu giàu, nhóm căn hộ có giá quanh mức 100 triệu đồng/m2 dần trở thành mặt bằng giá mới của thị trường.

Sự gia tăng của mặt bằng giá bán đang khiến 5 tỷ đồng không còn là mức tài chính đủ để tiếp cận phân khúc cao cấp như trước. Thay vào đó, đây dần trở thành ngân sách phổ biến để mua các căn hộ diện tích vừa phải tại các khu vực xa trung tâm hơn.

Theo ông David Jackson - Tổng giám đốc Avison Young Việt Nam, giá sơ cấp trung bình của phân khúc căn hộ tại TPHCM hiện khoảng 2.500 USD/m2, tương đương 65 triệu đồng/m2. Trong khi đó, giá sơ cấp trung bình của phân khúc căn hộ cao cấp đã lên tới khoảng 4.700 USD/m2, tương đương 123 triệu đồng/m2.

"Do chi phí phát triển dự án gia tăng, mặt bằng giá bán sơ cấp căn hộ được dự báo sẽ tiếp tục duy trì xu hướng tăng trong ngắn hạn", ông nhận định.