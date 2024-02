Iceland không phải là đất nước quanh năm bao phủ bởi băng tuyết như tên gọi của nó (Trong tiếng Anh, 'Ice' nghĩa là băng, 'land' là vùng đất).

Quốc gia này thường xuyên được phủ bởi màu xanh của cây lá, đặc biệt là vào mùa hè, chỉ có 1/10 lãnh thổ bị bao phủ bởi băng vĩnh cửu. 1/10 diện tích lãnh thổ này chính là trung tâm của Kỷ Băng Hà thứ 4, nơi đây có dòng sông băng lớn nhất thế giới ngoài Nam Cực và Greenland.

Theo truyền thuyết, người Viking từng sống ở Iceland trước đây đã lựa chọn cái tên lạnh lẽo này là nhằm ngăn cản những kẻ bên ngoài nhòm ngó hòn đảo này. Họ hy vọng rằng cái tên “Ice” có thể làm tiêu tan ý nghĩ của bất kỳ ai muốn ghé thăm hòn đảo này, nhằm tránh việc người ngoài phát hiện ra sự thật đây là một nơi tuyệt đẹp được bao phủ bởi cây cối xanh tốt. Trên thực tế thì trong lịch sử Iceland còn có rất nhiều những cái tên khác nhau như Snæland, Garðarshólmur (“Đảo Garðar”)...

Do vị trí địa lý của Iceland khá xa xôi, khí hậu cũng không thích hợp để trồng trọt nên rất nhiều loại nông sản của quốc gia này phần lớn đều dựa vào nhập khẩu, trong đó bao gồm: dầu, lúa mì, rau củ quả và các loại thực phẩm khác v.v… Nhưng thủy lực và tài nguyên địa nhiệt của Iceland thì được trời phú nên có ngành công nghiệp năng lượng vô cùng phát triển, điện lực dồi dào, giá thành rẻ. Hơn nữa, Iceland có kỹ thuật khai thác địa nhiệt độc đáo nhất trên thế giới.

Tuy Iceland có sông băng và những tảng băng trôi trên biển, nhưng vì chi phí trả cho nhân công của đất nước này rất đắt đỏ, lại thêm cửa khẩu nhập khẩu của Iceland rất thuận tiện nên phần lớn băng đá của quốc gia này là được nhập khẩu với giá rẻ hơn gần 40% so với sản xuất trong nước. Vì lẽ đó, đất nước có tên là Iceland này sẽ nhập khẩu đá từ Na Uy, Anh và thậm chí là Mỹ để sử dụng, số “đá nhập khẩu” này chủ yếu được bán cho các cửa hàng lớn nhỏ dùng để bảo quản thực phẩm tươi ngon.

Kể từ khi gia nhập Hiệp hội thương mại tự do châu Âu vào năm 1970, Iceland càng được hưởng quyền tự do mậu dịch, đa phần các nguồn vốn, nhân công, sản phẩm và dịch vụ đều được tự do lưu thông giữa Iceland, Na Uy và các quốc gia EU, đương nhiên là bao gồm cả băng đá. Hơn nữa việc nhập khẩu đá không cần phải đóng thuế chính phủ, giá cả cũng rất rẻ, đây là lý do vì sao Iceland luôn nhập khẩu đá từ nước ngoài để sử dụng.

Iceland và Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy và Thụy Điển được cọi là “5 quốc gia Bắc Âu” là vì tuy Iceland nằm sát vòng Bắc Cực, nhưng lại có dòng ấm của Bắc Đại Tây Dương chảy qua phía Tây, Bắc và Nam. Vì vậy nên nhiệt độ trung bình năm của Iceland nằm trong mức vừa phải, mùa đông rơi vào khoảng – 4 độ, mùa hè có mức nhiệt nằm trong khoảng 7-12 độ C. Nhưng do có vĩ độ cao, lại nằm sát với vòng Bắc Cực nên dù vào mùa nào thì tại quốc gia này đều có tuyết. Tuy nhiên dù vào mùa đông thì đường ven biển cũng sẽ không bị đóng băng.

Theo Amusing Planet