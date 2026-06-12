Khép lại hình ảnh "đả nữ" mạnh mẽ trên màn ảnh, diễn viên - đạo diễn Ngô Thanh Vân bước vào một vai trò hoàn toàn mới: Làm mẹ của bé Gạo. Trong lần ra Hà Nội dự sự kiện, Ngô Thanh Vân đã có những bộc bạch về hành trình nuôi con.

Trái với suy nghĩ của nhiều người về việc nuôi con dễ nảy sinh mâu thuẫn, vợ chồng Ngô Thanh Vân - Huy Trần chưa bao giờ cãi vã nhờ sự phân công công việc rạch ròi. Trong gia đình, Huy Trần đảm nhận vai trò "bếp trưởng" khó tính, chăm lo toàn bộ về mặt dinh dưỡng cho con.

Ngô Thanh Vân và ông xã.

Nói về sự kỹ tính của chồng, Ngô Thanh Vân hài hước chia sẻ: "Ăn cái gì, vào thời điểm nào, mấy tháng tuổi ăn được hay không, gia vị, độ chín ra sao... anh ấy đều rất khắt khe. Hỏi tới là mệt luôn!". Tuy nhiên, sự kỹ lưỡng này không hề tạo áp lực mà ngược lại, mang đến cho nữ đạo diễn cảm giác an tâm tuyệt đối. Việc trút bỏ được gánh nặng dinh dưỡng giúp cô có thời gian tập trung vào việc khác.

Về phần mình, Ngô Thanh Vân tập trung vào việc theo dõi và hỗ trợ các cột mốc phát triển của bé Gạo, đảm bảo con được rèn luyện những kỹ năng cần thiết đúng với độ tuổi.

Việc làm mẹ lần đầu khiến Ngô Thanh Vân thấy phải "đi học lại từ đầu". Cô thừa nhận, quá trình này đòi hỏi một sự kiên nhẫn rất lớn.

Một trong những bài học lớn nhất mà nữ diễn viên rút ra là về việc thiết lập quy trình cho con. Ban đầu, cô nghĩ việc tạo nền nếp là để em bé tuân theo nhưng khi bắt tay vào thực hiện, Ngô Thanh Vân mới nhận ra sự thật: "Làm một hồi xong mình cảm giác như: Quy trình này giống như cho mình chứ không phải cho em bé! Có nghĩa là ba mẹ phải học trước những điều muốn dạy con".

Giai đoạn khiến hai vợ chồng thấy áp lực nhất không phải là lúc mới sinh mà là thời điểm bé Gạo bắt đầu ăn dặm. Nếu như việc bú sữa mẹ chỉ khiến người mẹ mệt mỏi về thể chất nhưng đơn giản về quy trình ăn dặm lại mang đến muôn vàn nỗi lo về những phản ứng hay hệ lụy khó lường của cơ thể trẻ. Tuy nhiên, sự thống nhất và đồng hành sát sao của cả hai đã giúp gia đình nhỏ vượt qua giai đoạn căng thẳng này.

Dù luôn xuất hiện với hình ảnh mạnh mẽ, quyết đoán, Ngô Thanh Vân không ngại thừa nhận bản thân cũng từng đối mặt với chứng trầm cảm sau sinh trong tháng đầu tiên.

"Mình không phải là 'super mom', có bị chút trầm cảm! Khi hormone sụt giảm, cộng với những điều quá mới mẻ, em bé khóc hoài hay không ngủ được... tôi tự nhiên cứ khóc theo giống như công tắc 'on - off' mà mình không thể hiểu nổi", cô bộc bạch.

Ngô Thanh Vân chỉnh sửa trang phục cho ông xã kém 11 tuổi ngay tại sự kiện.

May mắn lớn nhất của Ngô Thanh Vân trong hành trình này chính là sự thấu hiểu và chăm sóc tận tình từ ông xã Huy Trần. Để vợ có thể hồi phục hoàn toàn, anh đã tự tay làm mọi việc từ A đến Z trong 3 tháng đầu tiên.

Không chỉ dừng lại ở việc chăm con, tắm cho con (mà theo lời Ngô Thanh Vân là "nhiều khi còn làm tốt hơn cả mẹ"), Huy Trần còn là chuyên gia gỡ rối tâm lý. Trong những khoảnh khắc vợ suy sụp tinh thần và tự trách mình, chính những lời động viên giản dị của anh đã kéo cô ra khỏi những lo lắng vô cớ.

"Chỉ cần anh ấy khều khều và nói: 'No, you doing a good job' (Không đâu, em đang làm rất tốt) hay 'Look at Gạo, she is great...' (Nhìn bé Gạo kìa, con rất tuyệt vời...), bao nhiêu đó thôi cũng đủ làm mình thức tỉnh và vực dậy tinh thần", Ngô Thanh Vân hạnh phúc nhớ lại.

Hành trình làm mẹ của Ngô Thanh Vân không trải đầy hoa hồng mà có cả những giọt nước mắt, sự bỡ ngỡ và những áp lực vô hình. Thế nhưng với tình yêu thương con vô bờ bến và sự đồng hành tuyệt vời từ người bạn đời, nữ đạo diễn đang tận hưởng một chặng đường làm mẹ đầy viên mãn và hạnh phúc.

Huy Trần chăm con, ru con ngủ