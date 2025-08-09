Trưa 9/8, Ngô Thanh Vân chia sẻ mình vừa hạ sinh con đầu lòng tại 1 bệnh viện ở TPHCM. "Cảm ơn vũ trụ vì món quà tuyệt vời nhất - con đã chào đời an toàn, khỏe mạnh. Từ hôm nay, thế giới của cha mẹ đã có thêm một nhịp tim mang tên Gạo", diễn viên bày tỏ.

Khoảnh khắc hạnh phúc của vợ chồng Ngô Thanh Vân khi đón con vừa chào đời.

Ngô Thanh Vân cũng chia sẻ khoảnh khắc ý nghĩa khi cô và ông xã Huy Trần cùng ngắm nhìn con vừa chào đời.

Bài viết của Ngô Thanh Vân thu hút sự quan tâm của nhiều bạn bè, đồng nghiệp và khán giả. Chỉ sau ít phút đăng tải, bức ảnh đạt gần 80 nghìn lượt thích cùng hàng nghìn bình luận, chia sẻ.

Nhiều nghệ sĩ như: Ca sĩ Quang Dũng, Tóc Tiên, diễn viên Hồng Ánh, Thu Trang... để lại bình luận chúc mừng, chào đón thiên thần nhỏ của cặp đôi.

Ngô Thanh Vân công khai tin mang thai vào tháng 5 - đúng dịp kỷ niệm 3 năm ngày cưới của vợ chồng cô.

Theo diễn viên, 3 năm qua họ chủ động giảm bớt sự xuất hiện trước công chúng để tập trung trọn vẹn cho gia đình.

Cặp đôi chụp ảnh lưu lại kỷ niệm trong thai kỳ.

"Khoảng thời gian đó là cơ hội để cả hai được sống chậm lại, vun đắp cho tổ ấm riêng và dành nhiều tâm sức hơn cho những giá trị bền vững. Chặng đường này không phải lúc nào cũng dễ dàng nhưng đó là một hành trình ý nghĩa - nơi hai đứa học cách thấu hiểu, sẻ chia và cùng nhau trưởng thành", cô kể.

Ngô Thanh Vân quan niệm, đứa bé chào đời là kết quả của quá trình vun đắp bằng tình yêu thương, sự kiên nhẫn và trách nhiệm.

Trong suốt thai kỳ, Ngô Thanh Vân hạn chế công việc, các hoạt động showbiz. Cô chủ yếu ở nhà, dành thời gian nghỉ ngơi dưỡng thai.

Ông xã Huy Trần thay cô quán xuyến mọi việc trong ngoài, vừa vào bếp nấu ăn cho bà xã.

Ngô Thanh Vân và Huy Trần kết hôn tháng 5/2022 tại Đà Nẵng sau 2 năm hẹn hò. 3 năm gắn bó, cả hai vẫn mặn nồng như lúc mới yêu, tận hưởng cuộc sống "vợ chồng son".

Cả hai đồng điệu nhiều sở thích, từ ăn uống, du lịch đến lối sống. Thời gian rảnh, Ngô Thanh Vân cùng chồng trải nghiệm nấu nướng, khám phá các công thức làm bếp mới.

Clip Ngô Thanh Vân và ông xã vỡ òa khi biết tin mang thai

Ảnh, clip: FBNV