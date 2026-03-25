Ngày nào cũng khóc với Khả Như

Trần Ngọc Hương sinh năm 2001, quê Vĩnh Long, lên TPHCM theo học Đại học Sân khấu - Điện ảnh. Suốt gần 5 năm tại sân khấu kịch Thế Giới Trẻ, cô chủ yếu đứng hàng múa nền, thỉnh thoảng có vài vai phụ nhỏ trong Nụ hôn bạc tỷ hay Hoàng tử quỷ nhưng chưa để lại dấu ấn. Với đa số khán giả, Ngọc Hương vẫn là cái tên xa lạ.

Ngọc Hương được chọn vào Quỷ nhập tràng 2 nhờ lời giới thiệu của Khả Như. Khi nhà sản xuất đang cân nhắc nhiều phương án cho vai người em, Khả Như đề xuất mở casting cho các gương mặt trẻ và nghĩ ngay đến cô gái đã gắn bó với sân khấu của mình gần 5 năm. Khả Như mô tả Ngọc Hương trông như cọng liễu ngoài đời nhưng hễ bước lên sân khấu là diễn rất hăng say.

Diễn viên Ngọc Hương.

Với Ngọc Hương, cơ duyên này còn mang ý nghĩa riêng. NSƯT Đức Hải - thầy của cô - từng nhiều lần nhắc đến Vân Dung như hình mẫu lớn trong nghề. Khi biết tin được chọn đóng cùng Vân Dung, Ngọc Hương lập tức chạy về báo thầy: "Thầy ơi, cuối cùng con được đóng với cô Vân Dung rồi!"

Nhưng khi cầm kịch bản, Ngọc Hương hoảng loạn. Nhân vật Mỹ Ngọc mang tâm lý phức tạp với vô số cung bậc cảm xúc đan xen. Ngày nào Ngọc Hương cũng khóc với Khả Như, lo sợ không đáp ứng được kỳ vọng. Không chỉ động viên, Khả Như còn truyền đạt kinh nghiệm từ phần 1, để Ngọc Hương có nền tảng xây dựng cho phần 2 nhưng cũng nói vào trường quay Ngọc Hương phải tự lực.

Trước đó, những năm ngồi ở sân khấu nhìn đàn anh đàn chị tập kịch, Ngọc Hương chưa bao giờ dám tưởng tượng đến một ngày mình đứng ở vị trí như họ. Cô dùng khoảng thời gian chưa có vai diễn để lặng lẽ quan sát, ghi nhớ từng cách xử lý của các nghệ sĩ đi trước. Hành trình từ diễn viên múa nền đến vai chính điện ảnh là điều Ngọc Hương chưa bao giờ dám mơ tới.

Cắn lươn sống, uống nước đen và những ngày không dám nhát tay

Vai Mỹ Ngọc đối mặt với loạt thử thách thể xác ngay từ những ngày đầu bấm máy. Nặng nề nhất là cảnh cầm lươn sống rồi cắn vào con vật đang giãy giụa dưới mưa. Ngọc Hương vốn sợ động vật và đồ tươi sống. Con lươn nuôi rất khỏe, liên tục vùng vẫy đến mức đoàn phim phải dùng dây cước siết chặt vào tay cô mới giữ được.

Ngọc Hương thừa nhận sợ đến gần ngất nhưng vẫn cố gắng hoàn thành cảnh quay. Sự run rẩy của cô trên màn ảnh không hoàn toàn là diễn mà là phản ứng thật của người đang vượt qua nỗi sợ tột độ.

Các cảnh đánh đấm và treo dây đòi hỏi nhiều tuần luyện tập trong giai đoạn tiền kỳ. Điều Ngọc Hương lo nhất không phải bản thân bị thương mà là sợ nhát tay, vô tình gây thương tích cho người đối diện. Khả Như và Quang Tuấn phải dỗ dành cô, hai chú cháu thay nhau dặn dò và đều sợ làm đau nhau hơn là sợ chính mình bị thương.

Ngọc Hương chia sẻ với VietNamNet: "Hầu như cảnh nào em cũng áp lực hết nhưng khi đã bước vào làm rồi tất cả áp lực biến thành động lực". Cô duy trì thói quen xem lại sau mỗi cảnh và xin quay thêm khi thấy chưa đạt.

Diễn viên Ngọc Hương trên trường quay.

Lần đầu làm việc cùng thần tượng và cảnh chết không dám mở mắt

Buổi đọc kịch bản đầu tiên, Ngọc Hương ngồi lén nhìn Vân Dung từ xa, không dám lại gần vì nghệ sĩ đang tập trung làm việc. Cô phải nhờ quản lý của Vân Dung để tiếp cận. Nhưng xuống đến trường quay, mọi thứ thay đổi. Vân Dung trở thành người đầu tiên kết nối với Ngọc Hương mỗi khi cô rơi nước mắt giữa chừng.

Nhiều khán giả nhầm Ngọc Hương là em ruột của Khả Như vì cả 2 cùng mang họ Trần, lại luôn gọi nhau là chị em. Tình cảm thật giữa Khả Như và Ngọc Hương ngoài đời là nền tảng để những cảnh tâm lý của hai chị em trong phim chạm đến trái tim khán giả.

Cảnh khóc của Khả Như khi em gái bị xe đâm trong phim.

Đặc biệt nhất là cảnh Ngọc Hương bị xe đụng và nằm bất động trong khi Khả Như gọi tên. Vì yêu cầu kỹ thuật, Ngọc Hương phải nhắm mắt từ đầu đến cuối, chỉ được nghe giọng Khả Như thoại mà không nhìn thấy gì. Nằm im như vậy nhưng Ngọc Hương cảm nhận từng lời thoại, từng cử chỉ của Khả Như ôm cô vào lòng và suýt rơi nước mắt ngay trên trường quay. Sau này, Ngọc Hương hay nói với Khả Như ước lúc đó có thể ngồi dậy để xem chị diễn. Đến buổi công chiếu, khi xem lại cảnh đó trên màn ảnh lớn, Ngọc Hương khóc như một đứa trẻ.

Quỷ nhập tràng 2 tạo sốt phòng vé tháng 3/2026, thu 100 tỷ đồng chỉ sau 7 ngày công chiếu. Tạo hình của Ngọc Hương kín đến mức những người bạn cũ nhìn mãi mới nhận ra cô. Mẹ của Ngọc Hương về nhà hỏi thẳng: "Sao con dám làm như vậy?" Còn Ngọc Hương lại thấy đây là lần đầu tiên mình thực sự được làm mới bản thân, bởi trước đó khi ra đường, cô chưa bao giờ để mình trông xấu.

Khi phim ra rạp, tin nhắn từ người thân, bạn bè, khán giả làm Ngọc Hương vừa vui vừa bối rối bởi đó là lời động viên lớn nhất dành cho một diễn viên trẻ lần đầu đảm nhận vai chính.

Trong các chuyến giao lưu sau khi phim ra mắt, có người tặng hoa, có người xoa lưng Ngọc Hương và chỉ nói "cố lên nha". Ngọc Hương xúc động muốn khóc nhưng tự nhắc mình phải vui với những gì đang có. Cô biết rõ vẫn còn thiếu sót, có thêm kinh nghiệm sẽ làm tốt hơn nhưng những ngày tháng đó đã qua.

