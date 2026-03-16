Tài - bộ phim điện ảnh thứ 2 của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến ra rạp hôm 6/3 và đang giảm dần sức nóng ở phòng vé trong tuần thứ 2 công chiếu. Theo số liệu từ Box Office Vietnam, phim Tài cuối tuần qua đã mất vị trí quán quân về tay Quỷ nhập tràng 2 và hiện thu về 90 tỷ đồng sau 10 ngày công chiếu.

Sau khi chính thức khởi chiếu toàn quốc từ ngày 13/3, Quỷ nhập tràng 2 - tác phẩm có sự góp mặt của Vân Dung, Quang Tuấn, Khả Như, Doãn Quốc Đam... nhanh chóng tạo hiệu ứng mạnh mẽ tại phòng vé Việt. Chỉ sau 3 ngày ra rạp, bộ phim đã vượt mốc 70 tỷ đồng doanh thu tính cả các suất chiếu sớm và đặt vé trước.

Bên cạnh thành tích thương mại ấn tượng, tác phẩm cũng nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả trên mạng xã hội với hàng loạt bài viết, video reaction và thảo luận xoay quanh những phân đoạn kinh dị nặng đô đặc trưng của thương hiệu kinh dị Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại - Quỷ nhập tràng.

Theo tiết lộ từ ê-kíp, phần phim mới được nâng cấp mạnh về mức độ kinh dị, quy mô bối cảnh và kỹ thuật sản xuất với hàng loạt phân đoạn máu me và ám ảnh vượt xa phần đầu. Nhiều khán giả cho biết trải nghiệm xem phim trên màn ảnh rộng mang lại cảm giác “nổi da gà” với các chi tiết ghê sợ cùng yếu tố tâm linh dày đặc và bầu không khí căng thẳng xuyên suốt bộ phim.

Đáng chú ý, phim hoạt hình Hoppers: Cú nhảy kỳ diệu ra rạp cùng thời điểm với Quỷ nhập tràng 2 đã lập tức tạo sức hút lớn và giành ngôi á quân với 23 tỷ đồng, đẩy "Tài" của Mỹ Tâm xuống vị trí thứ 3 phòng vé.

Trong khi đó, Thỏ ơi! của Trấn Thành xếp hạng 4 phòng vé với số suất chiếu giảm mạnh. Tuy nhiên, hiện phim đã đạt 446 tỷ đồng, trở thành tác phẩm có doanh thu cao nhất năm 2026 tính tới thời điểm này. Vị trí thứ 5 dành cho Cảm ơn người đã thức cùng tôi và hiện phim thu về 42 tỷ đồng.

Phim kinh dị 18+ của Hollywood - Cô dâu - vừa ra rạp cuối tuần qua nhưng không cạnh tranh nổi với dàn phim Việt quá hùng hậu. Tác phẩm đứng vị trí cuối trong top 10 với doanh thu.

