Tại cuộc thi Miss Grand Vietnam 2025, Lily Chen là 1 trong những cái tên gây chú ý ngay từ buổi tuyển sinh.

Lily Chen khoe sắc vóc tại Miss Grand Vietnam 2025.

Lily Chen tên thật là Trần Như Ngọc, sinh năm 1995. Người đẹp quê Tây Ninh từng đoạt các danh hiệu: Á quân Tình Bolero 2019, Á quân Én vàng 2022. Cô là một doanh nhân, diễn viên, ca sĩ, dược sĩ, người mẫu ảnh, MC.

Việc đăng ký tham gia cuộc thi hoa hậu ở tuổi 30 được xem là bước ngoặt đầy thử thách của người đẹp.

“Tôi hào hứng khi được sống lại cảm giác đứng trên sân khấu, được cạnh tranh và thể hiện bản thân. Có chút hồi hộp và lo lắng, nhưng đó là sự hồi hộp tích cực. Quan trọng nhất, tôi thấy bản thân đã trưởng thành hơn rất nhiều”, Lily Chen chia sẻ với VietNamNet.

Cô cho biết giai đoạn này không còn là cô gái mộng mơ mà là 1 người phụ nữ tự tin, bản lĩnh, có đủ trải nghiệm sống để hiểu rõ giá trị bản thân.

Lily Chen tham gia cuộc thi này không chỉ để giành vương miện mà còn để truyền cảm hứng và chứng minh rằng tuổi tác không phải là rào cản để theo đuổi đam mê.

Nữ ca sĩ - diễn viên quan niệm hoa hậu ngoài yếu tố ngoại hình, còn phải là người có tấm lòng đẹp, thực sự chạm đến trái tim khán giả.

Lily Chen tự tin mang đến cuộc thi sự trưởng thành, bản lĩnh và trí tuệ.

Người đẹp từng trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống và sự nghiệp. Những trải nghiệm đó giúp cô có cái nhìn sâu sắc, thấu đáo hơn, cũng như học được cách đối diện với khó khăn.

Thời gian qua, Lily Chen lên kế hoạch rèn luyện toàn diện từ thể chất đến tinh thần. Mỗi ngày, cô dành ít nhất 2 tiếng tập luyện, tập trung vào các bài tập giúp săn chắc cơ thể và tăng cường sức bền.

Cô có chế độ ăn uống kiêng khem, khoa học như hạn chế tinh bột, đường và dầu mỡ, đồng thời bổ sung nhiều rau xanh, trái cây và protein. Những món ăn yêu thích nữ diễn viên cũng phải tạm thời ngưng lại để tập trung cho mục tiêu.

Diễn viên Mẹ biển cũng dành thời gian mỗi sáng thiền định và tập yoga để giữ tinh thần luôn thư thái và vững vàng. Ngoài ra, cô tham gia các khóa học về giao tiếp, ứng xử, kiến thức xã hội để nâng cao trí tuệ và sự tự tin.

Lily Chen vốn nổi tiếng, có thâm niên hoạt động nghệ thuật. Một số ý kiến cho rằng việc tham dự cuộc thi được xem là mạo hiểm nếu không may trượt.

Nữ diễn viên cho rằng cuộc đời là chuỗi những sự lựa chọn và thử thách. Với cô, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam không chỉ là danh hiệu, mà còn là cơ hội để vượt qua giới hạn bản thân.

Lily Chen thử thách chính mình tại cuộc thi hoa hậu, không sợ mang tiếng thất bại.

Theo Lily Chen, việc đã có chỗ đứng nhất định trong showbiz không có nghĩa được phép giậm chân tại chỗ.

Cô muốn thử thách chính mình ở một lĩnh vực mới. Nếu không may mắn giành được vương miện, người đẹp cũng không xem đó là thất bại.

“Tôi đã dám bước ra khỏi vùng an toàn, dám dấn thân và trưởng thành hơn qua hành trình này. Tôi tin rằng mọi nỗ lực đều sẽ mang lại những giá trị xứng đáng, dù kết quả có ra sao đi nữa”, cô bày tỏ.

Ảnh, clip: NVCC