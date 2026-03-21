Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 vừa tổ chức Hội nghị công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo danh sách được công bố, có 125 đại biểu trúng cử HĐND TPHCM, trong đó có cựu ca sĩ Ngọc Hải - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TPHCM.

Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, Ngọc Sơn hãnh diện, hạnh phúc khi em trai - cựu ca sĩ Ngọc Hải báo tin trúng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Nhiều năm nay, Ngọc Sơn tự hào nhất khi gia đình hai bên nội ngoại đều có truyền thống cách mạng, nhiều người thân là thương binh, liệt sĩ, chiến sĩ, Đảng viên...

"Tôi đã lớn lên và sống với niềm tự hào to lớn đó. Ông cha đã đánh đổi xương máu, biết bao sự hy sinh để chúng ta có ngày hôm nay. Vì vậy, tôi luôn dạy Ngọc Hải cũng như tất cả con em, học trò rằng phải luôn nhớ ơn cha ông, những người đã ngã xuống. Dù là ai, ở đâu đều phải tuyệt đối trung thành với quê hương, đất nước", anh chia sẻ.

Ngọc Sơn nói bề ngoài tuy vui vẻ, chan hòa nhưng là người anh rất nghiêm khắc, rèn giũa các em từng li từng tí. Không chỉ dạy dỗ, dìu dắt mà khi các em thành công, anh vẫn dõi theo, nhắc các em đi từng bước thật vững chắc và không bao giờ được quên những giá trị thiêng liêng.

Ngọc Sơn và em trai - cựu ca sĩ Ngọc Hải. Ảnh: NVCC

Anh cho hay: "Không chỉ chú Tư Ngọc Hải mà nhiều con em đã có thể tiếp nối truyền thống của cha ông. Con trai của Ngọc Hà (em trai Ngọc Sơn, Ngọc Hải - PV) hiện đã là bác sĩ, làm việc trong quân đội".

Cựu ca sĩ Ngọc Hải tên đầy đủ là Phạm Ngọc Hải, sinh năm 1974, từng là giọng ca trẻ sáng giá của thập niên 1990.

Theo anh trai vào showbiz, được nhạc sĩ Minh Vy lăng xê trong băng Mưa bụi 1 cùng Tài Linh, cái tên Ngọc Hải vụt sáng, "một đêm thành sao".

Sau thời gian đi hát, anh thử sức với kinh doanh như mở studio dịch phim, công ty giải trí và nhà máy xuất khẩu trái cây.

Năm 2003, Ngọc Hải giải nghệ để tập trung kinh doanh. Năm 2007, anh theo học ĐH Quản trị Paris lấy bằng thạc sĩ rồi tiếp tục học tiến sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh.

Sau hơn 20 năm giải nghệ, Ngọc Hải là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Á; ngoài ra giữ các chức vụ gồm: Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TPHCM, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Nam TPHCM (SHBA).

Trước sáp nhập, anh là đại biểu HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VII nhiệm kỳ 2022-2027, nhiều năm nhận bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các nhiệm vụ, góp phần nâng chất lượng hoạt động của HĐND.

Bên cạnh đó, Ngọc Hải còn giảng dạy và giữ chức Trưởng Khoa Du lịch - Sức khỏe Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

