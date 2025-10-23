Sau thành công của phim Ma da với doanh thu 127 tỷ đồng, đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng công bố dự án điện ảnh mới là Thẩm mỹ viện âm phủ.

Người mẫu Ngọc Trinh đóng vai chính, cũng là lần đầu thử sức dòng phim kinh dị.

Trong buổi khai máy, người đẹp gây chú ý với vẻ ngoài tiều tuỵ, phờ phạc dù đã trang điểm. 8X chuẩn bị quà tặng cho từng thành viên trong đoàn.

Trong Thẩm mỹ viện âm phủ, Ngọc Trinh vào vai cô gái trẻ tuổi, tài năng tên Thanh. Vì hoàn cảnh xô đẩy, cô bị đưa đến một thẩm mỹ viện ở nơi hẻo lánh rồi cuốn vào những nghi thức ma quái, chuyện tâm linh không thể lý giải.

Vẻ ngoài phờ phạc của Ngọc Trinh trong buổi khai máy. Ảnh: NSX

Người đẹp nói sau phim Chị dâu chiếu rạp cuối năm 2024 đã nhận được một số lời mời diễn xuất nhưng cân nhắc kỹ từng kịch bản vì đang trong quá trình học hỏi, trải nghiệm công việc diễn xuất.

Khi được nhà sản xuất Thẩm mỹ viện âm phủ mời casting, cô dành nhiều thời gian nghiên cứu kịch bản. Sự mới mẻ của đề tài phim cộng thêm yếu tố kinh dị nhưng lồng ghép nhiều thông điệp sâu sắc khiến cô đồng ý tham gia.

Ngoài đời, Ngọc Trinh không phải kiểu người sợ chuyện tâm linh cũng như chưa từng bị dọa khi xem phim kinh dị. Dù vậy, cô không chủ quan mà giữ đầu óc thoải mái, chuẩn bị kỹ tâm lý và làm việc với bạn diễn, đạo diễn để nhập vai tự nhiên.

Khi nhận phim mới, Ngọc Trinh gác lại toàn bộ công việc kinh doanh, livestream, chụp ảnh... dành tất cả thời gian, tâm trí cho vai diễn.

Đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng ấp ủ dự án trong thời gian dài. Với đề tài thẩm mỹ viện, anh dành nhiều tâm huyết xây dựng tạo hình các nhân vật, bối cảnh kỳ bí, ghê rợn về cõi âm nhằm mang tới màu sắc khác lạ cho dòng phim kinh dị.

Về lý do mời Ngọc Trinh, đạo diễn đánh giá cô diễn chân thật, cảm xúc dù là "tay ngang".

Ngọc Trinh trong "Chị dâu":