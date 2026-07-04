Visual hút mắt của Ngọc Trinh - Quốc Trường trong các thiết kế gọng kính mới nhất nhà Anna

Điểm khiến Keo Lỳ Elite trở nên khác biệt nằm ở chất liệu gọng có khả năng tự phục hồi sau những tác động thường gặp trong quá trình sử dụng. Thay vì dễ cong vênh hay mất form sau thời gian dài, thiết kế này được phát triển để duy trì độ ổn định và vẻ ngoài chỉn chu, đáp ứng nhu cầu của những người trẻ yêu thích sự năng động nhưng vẫn đặt tính thẩm mỹ lên hàng đầu.

Hành trình trưởng thành của BST Gọng kính Keo Lỳ

Năm 2025, Kính mắt Anna đã tạo nên cơn sốt khi lần đầu ra mắt BST Keo Lỳ phiên bản đầu tiên với tinh thần "Cool Young" - tập trung vào sự trẻ trung, năng lượng và bảng màu rực rỡ. Đó là bước đi nền móng, giúp định hình dòng sản phẩm nhựa dẻo đột phá trên thị trường kính mắt thời trang.

Nhưng Anna không dừng lại ở đó.

Năm 2026, để đáp lại nhu cầu ngày càng tinh tế của nhóm khách hàng "Active Professional" - những người vừa muốn chơi hết mình trên sân, vừa đề cao tinh thần thời trang, Anna trình làng Keo Lỳ Elite (Keo Lỳ 2.0).

Vẫn giữ nguyên DNA dẻo dai và bứt phá, phiên bản lần này mang tinh thần Premium hơn, tinh tế hơn, sang trọng hơn trong từng đường nét thiết kế. Đây không đơn giản là một sản phẩm nâng cấp mà là tuyên ngôn của một thế hệ trẻ biết mình là ai, muốn gì và sống như thế nào.

Sự phát triển từ tinh thần Cool Young (bên trái) đến Keo Lỳ phiên bản 2.0 mang tinh thần Elite

Công nghệ "tự phục hồi" - Gọng kính ghi nhớ hình dáng

Điểm cốt lõi làm nên sức hút của Keo Lỳ Elite nằm ở khả năng "Lỳ chuẩn form" - thứ mà không nhiều dòng kính thời trang nào trên thị trường hiện nay có thể tự tin tuyên bố.

Chất liệu nhựa dẻo tự phục hồi đặc biệt được sử dụng trong Keo Lỳ Elite có khả năng ghi nhớ form dáng ban đầu, tự định hình lại sau các tác động ngoại lực, dù bị đè hay va chạm mạnh trong quá trình vận động. Điều này quan trọng với những người đam mê chơi thể thao như Ngọc Trinh hay Quốc Trường, giúp họ an tâm, không lo thương tích vùng mặt nếu xảy ra va chạm trên sân tập thể thao như pickleball.

Bên cạnh độ bền vượt trội, yếu tố "Keo chuẩn dáng" (Face Fit) cũng được Anna đặt lên hàng đầu. Với danh mục đa dạng từ gọng đa giác, mắt mèo đến oval, Keo Lỳ Elite được thiết kế để ôm sát gương mặt người Việt một cách hoàn hảo.

Gọng kính với trọng lượng siêu nhẹ, không hề áp lực lên sống mũi hay để lại vết hằn

Kính mắt Anna - Hơn một thập kỷ xây dựng niềm tin

Thành lập từ năm 2014, Kính mắt Anna đã đi qua hành trình hơn 11 năm để khẳng định vị thế thương hiệu kính mắt thời trang hàng đầu dành cho giới trẻ. Với hệ thống hơn 75 cửa hàng toàn quốc, Anna không chỉ bán một sản phẩm, mà bán một giải pháp thị lực kết hợp thời trang.

Triết lý đó được cụ thể hóa qua chính sách bảo hành 120 ngày - trợ giá 50% ngay cả khi lỗi thuộc về người dùng (rơi, vỡ, mất). Không nhiều thương hiệu dám làm điều đó. Anna gọi đó là "Sự tử tế" và đó là kim chỉ nam điều hướng mọi quyết định của thương hiệu suốt hơn một thập kỷ qua.

Khi chọn Keo Lỳ Elite, bạn không chỉ sở hữu một phụ kiện đẳng cấp - bạn còn cùng Anna viết tiếp "Hành trình Tử tế", góp phần mang lại ánh sáng cho những em nhỏ khó khăn trên khắp Việt Nam.

Khám phá toàn bộ BST Keo Lỳ Elite tại fanpage Kính mắt Anna

Lệ Thanh