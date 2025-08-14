XEM CLIP:

Chùa Linh Sơn Bửu Thiền tọa lạc tại đỉnh núi Thị Vải với chiều cao hơn 400m so với mực nước biển, còn được gọi là chùa núi Thị Vải, hay chùa Tổ, chùa Thượng. Trước đây, chùa thuộc khu phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, TP Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chùa thuộc hệ phái Bắc tông, có kiến trúc mang đậm phong cách Nhật Bản giữa núi rừng hùng vĩ, với hơn 200 năm tuổi. Trong khuôn viên chùa dẫn lên đỉnh núi còn có hai ngôi chùa khác là Liên Trì và Hồng Phúc.

Chùa Liên Trì nằm dưới chân núi - thường được gọi là chùa Hạ.

Theo Đại đức Thích Pháp Huệ, trụ trì chùa Linh Sơn Bửu Thiền, ngôi chùa gắn với giai thoại lịch sử về vua Gia Long. Trước khi lên ngôi, Nguyễn Ánh từng lạc trong núi Thị Vải và được Ni sư Diệu Thiện, người tu hành tại đây, giúp đỡ rời núi an toàn.

Sau khi lên ngôi, đặt niên hiệu là Gia Long (1802-1820), vua ban sắc phong Ni sư Diệu Thiện là Linh Sơn Thánh Mẫu. Am mà nơi bà tu hành được sắc tứ Linh Sơn Bửu Thiền tự và đặt tên núi là Thị Vải để ghi nhớ ân tình.

Từ lúc tạo tự đến năm 1945, chùa trải qua 4 đời trụ trì. Trải qua thăng trầm của lịch sử, năm 1964 chùa bị tàn phá hư hại trầm trọng và được trùng tu qua nhiều giai đoạn. Đến năm 1999, Hòa thượng Thích Trí Quảng, Viện chủ chùa đã cho đại trùng tu tòa bộ.

Đến năm 2018, Đại đức Thích Pháp Huệ được giao đảm nhiệm trụ trì chùa, tiếp tục xây dựng thêm nhiều hạng mục, trang nghiêm như ngày nay.

Con đường dẫn từ chân núi lên đến đỉnh với hơn 1.300 bậc đá uốn lượn quanh sườn núi dài khoảng 3km, nằm giữa rừng cây rợp bóng mát. Dọc hai bên đường, sẽ có một số điểm dừng chân để nghỉ ngơi, chụp ảnh và ngắm cảnh.

Trên đỉnh núi, cổng chùa Linh Sơn Bửu Thiền được xây cao với 2 tầng mái đỏ, được ví như "cổng trời" Linh Quy Pháp Ấn ở Lâm Đồng. Chính giữa cổng đặt một tấm bia khắc thông tin lịch sử về chùa.

Chánh điện là nơi thờ phụng chính của ngôi chùa, nổi bật với mái ngói cong, các đường nét chạm khắc tinh xảo, toát lên vẻ cổ kính.

Bên trong chánh điện, tượng Phật Thích Ca được đặt uy nghiêm, trên bệ cao chính giữa không gian thanh tịnh.

Bên cạnh khuôn viên chánh điện, bức tượng Phật A Di Đà được tạc bằng đá trắng cao hơn 9m, uy nghiêm đứng trên đài sen trong hồ tĩnh lặng.

Tượng Phật nằm dài hơn 6m trong khuôn viên chùa.

Chị Nguyễn Thị Hoa (45 tuổi, khách hành hương đến từ Đồng Nai) chia sẻ, chị vô cùng ấn tượng trước vẻ đẹp yên bình và không gian linh thiêng của chùa Linh Sơn Bửu Thiền.

“Dù hành trình leo núi có phần vất vả, nhưng khi đặt chân đến nơi, tôi cảm thấy lòng mình trở nên nhẹ nhõm. Được hòa mình vào khung cảnh núi rừng thanh tịnh, lắng nghe tiếng kinh ngân vang từ chánh điện, tôi như tìm lại được sự bình yên trong tâm hồn”, chị Hoa bày tỏ.

Không chỉ là điểm đến tâm linh, chùa Linh Sơn Bửu Thiền còn là lựa chọn của người dân, du khách khi muốn hành thiền. Nhiều người chọn leo núi đến chùa như một hành trình rèn luyện ý chí, vượt qua chính mình.

Hàng năm, chùa Linh Sơn Bửu Thiền tổ chức các lễ hội tính theo âm lịch như: lễ khai kinh vào mùng 4 Tết, lễ Vu Lan và một số lễ hội truyền thống Phật giáo.