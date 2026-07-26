Từ xa xưa, chùa Phan Vinh thuộc đảo Phan Vinh (Đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) chỉ là một am nhỏ, được nhiều đời ngư dân Việt Nam đi đánh cá ở Trường Sa dựng lên để cầu Trời, khấn Phật phù hộ độ trì cho những chuyến đi biển bình yên, bội thu tôm cá. Về sau, cư sĩ Xuân Trường đã phát tâm để trùng tu chùa khang trang, rộng rãi hơn. Hiện nay, chùa là nơi thờ các chư Phật, các đấng thần linh. Đặc biệt, chính điện ngôi chùa hướng về thủ đô Hà Nội, trái tim của cả nước.

Chùa Phan Vinh mang tên vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân - thuyền trưởng con tàu không số Nguyễn Phan Vinh.

Không giống với những ngôi chùa tại Đặc khu Trường Sa như Tiên Nữ, Thuyền Chài, Sinh Tồn, Nam Yết..., chùa Phan Vinh mang tên vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân - thuyền trưởng con tàu không số Nguyễn Phan Vinh. Đây là một biểu tượng tuyệt đẹp, minh chứng cho sự gắn kết máu thịt giữa Phật giáo và dân tộc, nơi Đạo pháp từ bi hòa mình trọn vẹn vào mạch sống, mạch chiến đấu và bảo vệ quê hương của con người Việt Nam.

Chia sẻ với PV VietNamNet, Thượng tọa Thích Minh Quang - Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Phó Chánh Văn phòng I Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, Phật giáo kể từ khi du nhập luôn gắn bó mật thiết và đồng hành cùng dân tộc. Từ thời Lý, thời Trần với những vị thiền sư cởi áo cà sa khoác chiến bào đánh giặc, Phật giáo Việt Nam đã mang trong mình tinh thần "Hộ quốc an dân". Tri ân báo ân, uống nước nhớ nguồn, tốt đời đẹp đạo là việc làm thiết thực và thường xuyên của tăng ni, Phật tử.

Chính điện ngôi chùa hướng về thủ đô Hà Nội.

Việc đặt tên đảo và chùa là Phan Vinh chính là sự tiếp nối tinh thần vĩ đại ấy. Từ bi trong đạo Phật không chỉ là lòng xót thương cá nhân mà cao cả hơn là hành động xả thân để bảo vệ sự bình yên cho hàng triệu sinh linh. Sự hy sinh oanh liệt của thuyền trưởng Nguyễn Phan Vinh và các đồng đội để bảo vệ con đường Hồ Chí Minh trên biển chính là sự thực hành trọn vẹn nhất của hạnh Bồ Tát: Lấy thân mình chặn đứng khổ đau, mang lại hòa bình cho dân tộc. Chùa mang tên vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân là để khẳng định rằng: Bảo vệ Tổ quốc chính là con đường hành đạo thiêng liêng nhất.

Khuôn viên chùa Phan Vinh rộng rãi, thoáng mát.

Theo Thượng tọa Thích Minh Quang, trong giáo lý nhà Phật, "Tứ trọng ân" (Bốn ơn nghĩa lớn nhất mà con người phải khắc cốt ghi tâm) bao gồm: Ơn cha mẹ, ơn Tam bảo (Phật, Pháp, Tăng), ơn Tổ quốc, ơn quần chúng.

"Ơn cha mẹ muôn phần trọng đại. Ơn nước nhà rộng rãi bao la. Ơn quần chúng giúp đỡ ta. Ơn thầy ơn bạn đều là cao sâu. Việc tôn vinh một người lính hải quân ngay tại chốn thiền môn tĩnh lặng chính là cách người Việt Nam thực hành giáo lý Ơn Tổ quốc một cách sống động nhất. Nó đồng điệu hoàn toàn với đạo lý Uống nước nhớ nguồn của dân tộc", Thượng tọa khẳng định.

Bước vào chùa Phan Vinh, người lính, ngư dân hay khách thập phương không chỉ chắp tay niệm Phật cầu bình an mà còn cúi đầu tri ân những liệt sĩ đã ngã xuống để giữ gìn biển đảo. Tôn giáo và tín ngưỡng thờ cúng anh hùng liệt sĩ lúc này đan bện vào nhau, làm thăng hoa giá trị nhân văn của cả hai.

Chùa Phan Vinh mang nét đẹp bình dị như bao ngôi chùa khác ở Việt Nam.

Hơn cả một nơi thờ tự, chùa Phan Vinh cùng tiếng chuông ngân vang giữa trùng khơi là một cột mốc tâm linh, cột mốc văn hóa vững chắc. Đối với người lính đảo, ngôi chùa là điểm tựa tinh thần, là góc quê hương thu nhỏ giúp họ tìm thấy sự tĩnh tại, sức mạnh nội tâm để đương đầu với bão giông và gian khó. Đối với ngư dân, ánh đèn từ chùa, tiếng chuông thanh tịnh mang lại niềm tin vững chắc rằng trên hành trình vươn khơi bám biển, họ luôn được chở che bởi ơn trên và bởi anh linh của những người anh hùng.

"Ngôi chùa mang tên một người lính Cụ Hồ, sừng sững giữa Biển Đông là lời khẳng định đanh thép: Nơi nào có văn hóa Việt, có tâm hồn Việt và có sự hy sinh của người Việt, nơi đó là mảnh đất thiêng liêng không thể tách rời của Tổ quốc", Thượng tọa Thích Minh Quang chia sẻ.

Bia đá tưởng niệm ghi phương danh 64 chiến sĩ hy sinh ở Gạc Ma.

Chùa Phan Vinh không chỉ là một công trình kiến trúc tôn giáo trên quần đảo Trường Sa, đó là sự hòa quyện tuyệt đẹp giữa Đạo pháp và Dân tộc. Ở đó, triết lý từ bi, cứu khổ cứu nạn của Đức Phật đã tìm thấy sự hiện thân rạng ngời qua khí phách kiên cường, xả thân vì nước của người lính hải quân Nguyễn Phan Vinh. Tiếng chuông chùa hòa cùng tiếng sóng vỗ rầm rì không chỉ nguyện cầu cho quốc thái dân an mà còn nhắc nhở những thế hệ mai sau về một chân lý vĩnh hằng: Đạo không xa rời Đời và tâm linh dân tộc luôn bám rễ sâu vào công cuộc gìn giữ từng tấc đất, sải biển của quê hương.