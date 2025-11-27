Giếng tròn trong chùa được xây dựng từ một tích xưa. Theo cuốn "Chùa Chuông - Đệ nhất danh lam" do Ban quản lý di tích Hưng Yên xuất bản năm 2017, giếng chùa liên quan đến tích về vị quan thanh liêm, xuất thân nghèo khó. Sau khi ông mất, dân làng gặp năm hạn hán, đã đến trước bàn thờ ông và cầu khấn thì trời đổ mưa, đất sụt lún tạo nên giếng nước không bao giờ cạn. Dân làng xem giếng là linh thiêng nên khi xây tháp thờ các cao tăng luôn hướng mặt về phía giếng.