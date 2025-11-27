W-chua9.jpg
Chẳng cần phải đi xa để được chiêm ngưỡng kinh thành Huế. Ngay tại vùng đất Hưng Yên bình yên cũng có một công trình cổ kính được ví như phiên bản của kinh thành Huế thu nhỏ. Đó chính là Kim Chung Tự - chùa Chuông, nhiều người còn gọi là "Phố Hiến đệ nhất danh thắng". 
Tên gọi chùa Chuông bắt nguồn từ truyền thuyết nơi đây từng có một quả chuông vàng trôi theo dòng nước sông Hồng, phát ra âm thanh linh thiêng khi tới gần vùng đất này. Dân làng vớt lên, xem là điềm lành và lập chùa thờ Phật ngay tại đó - cũng là nguồn gốc tên Kim Chung Tự.
Mái ngói gắn hình quả chuông màu vàng nổi bật.
Nhưng điểm nhấn của ngôi chùa là quả chuông cổ, đúc bằng đồng và khắc tên chùa. Tiếng chuông thỉnh lên vang vọng cả đất trời, được xem là vật báu trời ban nên chùa được đặt tên là Kim Chung Tự. Chùa từng là trung tâm sinh hoạt tôn giáo - văn hóa lớn bậc nhất trong vùng, là điểm tụ linh thiêng mà thương nhân, quan lại và dân thường đều lui tới cầu an, cầu phúc. 
Di tích quốc gia đặc biệt này là một quần thể kiến trúc có bố cục hài hòa "nội công ngoại quốc" liên hoàn. Chùa được thiết kế cân xứng trên một trục bắt đầu từ cổng Tam quan đến nhà Tổ, bao gồm các kiến trúc: Tam quan, Tiền đường, nhà Tổ, lầu chuông, Thượng điện và 2 dãy hành lang... Mặt tiền của chùa quay về hướng Nam. 
Đi qua cổng Tam quan sẽ đến được ao "mắt rồng", trong hồ được trồng nhiều hoa sen và đặc biệt có cây cầu đá được xây từ năm 1702 là đá xanh nguyên khối. Qua Tam quan và ao "mắt rồng", du khách có cảm giác như mình trở nên thật thanh tịnh, gạt bỏ hết mọi bụi trần để hướng về cái thiện.
Chùa có hệ thống tượng Phật đa dạng như: Di Đà tam tôn, Tam thế, tượng Cửu Long... Trong số đó nổi bật nhất là 8 tượng Kim Cương, 4 tượng Bồ Tát, 18 vị La Hán.
Các tượng này đều được chế tác công phu, tỉ mỉ với tư thế, hình dáng và biểu cảm khác nhau. Chùa còn có phù điêu Thập điện Diêm Dương mô tả lại cảnh Diêm Vương trừng trị kẻ gian ác. 
Chùa có tấm bia cổ quý giá được dựng vào năm 1711. Tấm bia có 2 mặt, mặt trước khắc chữ "Kim Chung Thạch Tự Bi Ký", có bài thơ ca ngợi cảnh đẹp của ngôi chùa Chuông. Mặt sau của bia có nhan đề "Nhân Dục xã cổ tích truyền" (truyện truyền lại tại thôn Nhân Dục) ghi lại cảnh buôn bán sầm uất trên bến dưới thuyền của Phố Hiến xưa. Lúc đó kinh thành Thăng Long - Hà Nội có 36 phố phường thì Hưng Yên cũng có tới 23 phố phường, 36 chợ, hơn 50 địa phương trong cả nước có thương nhân đến buôn bán. Thương gia nước ngoài đến đây buôn bán rất đông.
Giếng tròn trong chùa được xây dựng từ một tích xưa. Theo cuốn "Chùa Chuông - Đệ nhất danh lam" do Ban quản lý di tích Hưng Yên xuất bản năm 2017, giếng chùa liên quan đến tích về vị quan thanh liêm, xuất thân nghèo khó. Sau khi ông mất, dân làng gặp năm hạn hán, đã đến trước bàn thờ ông và cầu khấn thì trời đổ mưa, đất sụt lún tạo nên giếng nước không bao giờ cạn. Dân làng xem giếng là linh thiêng nên khi xây tháp thờ các cao tăng luôn hướng mặt về phía giếng.

Nghê đá trong chùa.
Với bề dày lịch sử, kiến trúc đẹp cùng hệ thống các pho tượng cổ độc đáo, chùa Chuông là điểm tham quan và du lịch tâm linh hấp dẫn mà du khách không thể bỏ qua khi đến với Hưng Yên.