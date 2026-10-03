Nằm trên đồi Quảng Tế, chùa Thiền Lâm gây ấn tượng với bảo tháp vàng, những pho tượng Phật đứng, ngồi, nằm cùng nhiều công trình mang nét kiến trúc khác biệt giữa cố đô Huế.

Chùa Thiền Lâm tọa lạc trên đồi Quảng Tế, phường Thủy Xuân, TP Huế, là một tự viện thuộc Phật giáo Nam tông (Theravada), mang nét kiến trúc khác biệt so với nhiều ngôi chùa ở cố đô.

Chùa được cố Hòa thượng Hộ Nhẫn khai sơn năm 1960, khởi đầu từ một cốc nhỏ phục vụ việc tu tập, sau đó từng bước được kiến thiết thành quần thể như ngày nay.

Cổng chùa nổi bật với hai gam đỏ - vàng, mái nhiều lớp cùng các mảng hoa văn, phù điêu trang trí, tạo ấn tượng ngay từ lối vào.

Lối dốc lát đá dẫn vào chùa nằm dưới những dải cờ Phật giáo ngũ sắc. Hai bên là hàng trụ trang trí màu vàng cùng các linh vật được chạm khắc cầu kỳ, tạo nhịp dẫn vào không gian phía trong.

Điểm nhấn của Thiền Lâm là bảo tháp màu vàng, thân dạng chuông úp đặt trên phần đế nhiều tầng, phía trên thu dần thành chóp cao. Công trình mang những đường nét gợi liên tưởng đến kiến trúc bảo tháp ở Thái Lan và Myanmar.

Tầng dưới là chánh điện, tầng trên tôn trí xá lợi Đức Phật và chư Thánh Tăng.

Dãy phù điêu hình chim thần Garuda được bố trí quanh chân bảo tháp, trong tư thế dang cánh, hai tay nâng đỡ phần kiến trúc phía trên.

Bên trong chánh điện đặt tượng Đức Phật Thích Ca cao 1,6m trên bảo tọa cao hơn 2m. Không gian thờ tự được bài trí cân đối, trang nghiêm.

Một góc khuôn viên với sự đan xen của các trụ trang trí, mái dốc, đầu mái vút cong và những pho tượng, tạo nên nhiều lớp kiến trúc trong cùng một không gian.

Gác chuông nằm giữa khuôn viên xanh, hai bên đặt tượng Phật trong tư thế tọa thiền.

Bảo tháp cố Trưởng lão Hòa thượng Hộ Nhẫn, người khai sơn chùa Thiền Lâm, nổi bật với kết cấu nhiều tầng, các đường gờ, hoa văn và phần chóp nhọn.

Các tượng Phật và linh vật được bố trí xen giữa cây xanh, lối đi và các công trình trong khuôn viên.

Thiền Lâm còn được biết đến với tên gọi quen thuộc “chùa Phật Đứng - Phật Nằm”, gắn với những tôn tượng Phật ở nhiều tư thế trong khuôn viên.

Nhìn từ trên cao, tượng Phật đứng nổi bật ở trung tâm, xung quanh là các tượng Phật tọa thiền và linh vật.

Tượng Đức Phật tọa thiền cao 5,2m, quay mặt về hướng Đông, được đặt trên bảo đài ba tầng cao 9m, nổi bật giữa những tán cây.

Tượng Đức Phật tọa thiền dưới tán rắn Naga, xung quanh là hồ sen, đá và cây xanh. Hình tượng Đức Phật được rắn che chở là mô típ quen thuộc trong mỹ thuật Phật giáo Nam tông.

Tượng bốn mặt đặt trên một trụ trang trí giữa khuôn viên, tạo thêm điểm nhấn cho hệ thống tượng và tiểu cảnh của chùa.

Ở khu vực cao của chùa là tượng Đức Phật Thích Ca trong tư thế nhập Niết-bàn, dài hơn 7m. Pho tượng màu trắng đặt trên bệ vàng, nổi bật giữa rừng thông.

Ngày nay, chùa Thiền Lâm là nơi tu học, sinh hoạt tôn giáo của tăng chúng và Phật tử, đồng thời đón người dân, du khách đến tham quan, tìm hiểu về Phật giáo Nam tông tại Huế.