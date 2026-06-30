Chùa Phật Bảo (đường Phan Xích Long, TPHCM) hiện nay được xây dựng trên nền chùa Tứ Phước có từ năm 1886. Theo sư Minh Thành, trước đây chùa nằm trên khu đất rộng hơn 10.000m².

Sau khi các đời trụ trì viên tịch mà không có người kế thừa, chùa dần xuống cấp rồi bỏ hoang trong thời gian dài. Công trình cũ hư hỏng hoàn toàn, diện tích đất cũng thu hẹp qua nhiều giai đoạn. Đến năm 2008, Hòa thượng Thượng Minh Hạ Chơn tiếp quản, chùa được xây dựng lại toàn bộ và đổi tên thành chùa Phật Bảo như hiện nay.

Công trình có kết cấu một trệt, ba lầu, gồm các khu chánh điện, giảng đường, nhà tăng, sảnh thờ và bảo tháp.

Mặt tiền ngôi chùa tạo dấu ấn với hệ thống tượng và phù điêu rồng xuất hiện ở bờ mái, đầu đao, bậc tam cấp, trụ cột và hành lang.

Theo sư Minh Thành, rồng được xem là linh vật hộ pháp, biểu trưng cho sức mạnh bảo vệ Phật pháp và che chở con người trong Phật giáo. Vì vậy, khi tái thiết công trình, vị trụ trì chọn rồng làm điểm nhấn chủ đạo.

Các hình tượng rồng xuất hiện xuyên suốt công trình từ ngoài vào trong. Ngoài các mô típ quen thuộc như lưỡng long chầu nguyệt, lưỡng long tranh châu, công trình còn kết hợp biểu tượng bánh xe pháp luân – hình ảnh gắn với giáo pháp của Đức Phật.

Bậc tam cấp dẫn lên các tầng đặt đôi rồng dài khoảng 2m là hình tượng lớn nhất trong chùa. Theo sư Minh Thành, toàn bộ công trình có khoảng 400 hình tượng rồng lớn nhỏ. Tổng thể kiến trúc sử dụng hai màu chủ đạo là vàng, trắng tượng trưng cho sự giác ngộ, giải thoát và sự thanh tịnh.

Bên cạnh khu nhà tăng là bảo tháp thờ Quan Thế Âm Bồ Tát cao hai tầng. Công trình cũng sử dụng nhiều chi tiết trang trí hình rồng, phượng và hoa sen ở các tầng, cột và lan can.

Không gian chánh điện cũng được bài trí theo cách riêng, đặt tượng Đức Phật Thích Ca và Bồ Đề Đạt Ma theo thế đối diện.

Ngoài không gian thờ tự, chùa còn có giảng đường sức chứa khoảng 300 người và khu lưu trú cho Phật tử ở xa về tu học.

Chùa Phật Bảo giữ vẻ tĩnh lặng, chỉ các ngày mùng một hay lễ Phật đản có nhiều người tới chiêm bái. Hiện chùa chỉ có hai chư tăng sinh hoạt thường xuyên gồm Hòa thượng Thượng Minh Hạ Chơn và sư Minh Thành. Nhà chùa chủ trương hạn chế các hoạt động tập trung đông người để duy trì không gian chuyên tu, tụng kinh.