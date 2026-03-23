Ngôi làng đẹp như tranh vẽ, chỉ có một dãy nhà. Ảnh: The Sun

Ẩn mình dưới những vách đá dựng đứng và hướng ra vùng Biển Bắc lạnh giá, ngôi làng nhỏ Pennan thuộc Aberdeenshire (Scotland) đang dần trở thành điểm đến gây tò mò cho du khách.

Khác với hình ảnh quen thuộc của nhiều làng chài ven biển ở Vương quốc Anh, nơi du khách dễ dàng bắt gặp các quán ăn, cửa hàng lưu niệm hay khách sạn, Pennan mang một vẻ đẹp tối giản nhưng đầy cuốn hút, theo DM.

Ngôi làng chài nhỏ bé không ồn ào, không đông đúc. Nơi đây gây ấn tượng bởi một chi tiết đặc biệt. Trong làng chỉ có duy nhất một dãy nhà nằm dọc theo bờ biển. Những ngôi nhà sơn trắng xếp thành một hàng, hướng thẳng ra mặt biển.

Ngôi làng có một dãy nhà duy nhất. Ảnh: The Sun

Hình thành từ thế kỷ 19, Pennan được biết đến rộng rãi sau khi trở thành bối cảnh chính trong bộ phim Local Hero năm 1983. Điểm nhấn đáng nhớ nhất chính là chiếc bốt điện thoại đỏ nằm ngay bên bến cảng, một biểu tượng quen thuộc thu hút đông đảo du khách.

Nhiều người cho biết, họ tìm đến Pennan chỉ để tận mắt nhìn thấy chiếc bốt điện thoại mang tính biểu tượng này.

Pennan còn được coi là điểm đến lý tưởng cho những người yêu thiên nhiên. Ngôi làng sở hữu một bãi biển đá cuội nhỏ cùng bến cảng nằm ngay trung tâm, tạo nên không gian thư giãn lý tưởng.

Du khách có thể dễ dàng bắt gặp cá heo ngoài khơi hoặc những chú hải cẩu xám nằm phơi mình trên các mỏm đá.

Chiếc bốt điện thoại đỏ nằm ngay bên bến cảng, biểu tượng quen thuộc thu hút đông đảo du khách. Ảnh: The Sun

Đường bờ biển nơi đây mang vẻ đẹp hoang dã, đặc biệt ấn tượng trong những ngày thời tiết khắc nghiệt của mùa đông. Chính sự khắc nghiệt ấy góp phần tạo nên những khung cảnh ngoạn mục.

Ngôi làng Pennan từng được tờ Times nêu trong danh sách những ngôi làng xinh đẹp ở Vương quốc Anh, là nơi lý tưởng để nghỉ ngơi, tránh xa sự ồn ào náo nhiệt của thành phố.