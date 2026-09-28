1. Ngôi làng nào dưới đây yêu cầu chủ homestay phải là người bản xứ, có ít nhất 3 đời sinh sống tại làng?
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Làng Tân Hóa, Quảng Trị
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- Làng Gò Cỏ, Quảng Ngãi0%
- Làng Thái Hải, Thái Nguyên0%
- Thôn Lô Lô Chải, Tuyên Quang0%Chính xác
Gò Cỏ là ngôi làng cổ ven biển ở phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi.
Tháng 12/2020, làng Gò Cỏ được UBND tỉnh Quảng Ngãi công nhận là điểm du lịch cộng đồng đầu tiên của tỉnh đạt hạng OCOP 3 sao. Ngôi làng cổ giữ nguyên được những nếp nhà tranh mộc mạc, bình dị, nép mình dưới bóng cây.
Theo Trang thông tin chính thức của Hợp tác xã Du lịch cộng đồng làng Gò Cỏ, các homestay được hình thành dựa trên những tiêu chí riêng có, do dân làng thống nhất. Theo đó, chủ hộ phải là người bản xứ, có ít nhất 3 đời sống tại làng mới được tham gia kinh doanh dịch vụ lưu trú.
2. Ngôi làng này đã chứng kiến sự tiếp biến của 3 nền văn hóa. Đó là nền văn hóa nào?
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Đông Sơn – Óc Eo – Chăm Pa
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- Đông Sơn – Chăm Pa – Khmer0%
- Sa Huỳnh - Chăm Pa - Đại Việt0%
- Sa Huỳnh – Óc Eo – Đại Việt0%Chính xác
Các chuyên gia khảo cổ học và sử học khẳng định, ngôi làng Gò Cỏ đã chứng kiến sự tiếp biến của 3 nền văn hóa: Sa Huỳnh (khoảng 2.500-3.000 năm trước), sau đó là người Chăm Pa (từ thế kỷ VII – thế kỷ XV) và tiếp đến là người Đại Việt cho tới nay.
Ảnh: Những ngôi nhà tranh vách đất do bà con trong làng tự tay xây dựng. Tác giả: Nguyễn Hồng Nhật
3. Biển ở ngôi làng có đặc điểm nào dưới đây?
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Hạt cát vàng, to
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- Nước biển xanh trong0%
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- Tất cả các phương án trên0%Chính xác
Gò Cỏ có một dải biển cát vàng, nước trong xanh cung cấp nguồn lợi hải sản phong phú, nuôi nấng bao thế hệ người dân.
Đặc điểm của bãi biển Gò Cỏ là cát màu vàng, hạt to.
Ảnh: Nguyễn Hồng Nhật
4. Đâu là loại hình nghệ thuật dân ca và trò chơi dân gian đặc trưng tại làng?
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Bài Chòi
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Bài Chòi là một loại hình nghệ thuật dân ca và trò chơi dân gian đặc trưng ở miền Trung nước ta.
Nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ của Việt Nam đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Tại làng Gò Cỏ, cộng đồng người dân vẫn còn lưu giữ Bài Chòi, Hát Hố. Những điệu hát gắn liền với các hoạt động của người dân. Họ hát khi lao động, khi nghỉ ngơi, khi ru con và ngày nay phục vụ du khách.
5. Canh lưỡi long - đặc sản của làng được chế biến từ nguyên liệu chính nào?
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Lá xương rồng
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Lưỡi long là loài xương rồng phát triển tự nhiên ở Gò Cỏ.
Ngoài việc trồng lưỡi long làm hàng rào xung quanh nhà, người dân còn dùng lưỡi long như một thực phẩm để chế biến những món ăn dân dã như: canh lưỡi long cá thửng, canh lưỡi long nấu tôm, ngoài ra còn có mứt lưỡi long và gỏi lưỡi long.
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