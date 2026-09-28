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Gò Cỏ là ngôi làng cổ ven biển ở phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi.

Tháng 12/2020, làng Gò Cỏ được UBND tỉnh Quảng Ngãi công nhận là điểm du lịch cộng đồng đầu tiên của tỉnh đạt hạng OCOP 3 sao. Ngôi làng cổ giữ nguyên được những nếp nhà tranh mộc mạc, bình dị, nép mình dưới bóng cây.

Theo Trang thông tin chính thức của Hợp tác xã Du lịch cộng đồng làng Gò Cỏ, các homestay được hình thành dựa trên những tiêu chí riêng có, do dân làng thống nhất. Theo đó, chủ hộ phải là người bản xứ, có ít nhất 3 đời sống tại làng mới được tham gia kinh doanh dịch vụ lưu trú.