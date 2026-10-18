1. Ngôi làng nào ở Việt Nam, người dân "ăn chung nồi cơm, tiêu chung túi tiền"?
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Làng Quỳnh Sơn, Lạng Sơn
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- Làng Trà Quế, Đà Nẵng0%
- Làng Thèn Pả, Tuyên Quang0%
- Làng Thái Hải, Thái Nguyên0%Chính xác
Làng sinh thái Thái Hải có khoảng 200 người cùng sinh sống. Người dân ăn chung, dùng chung đồ đạc, mọi khoản thu nhập đều đóng góp vào quỹ làng. Cuộc sống bình đẳng, không ai giàu hơn ai, cũng không so bì, tị nạnh.
Mỗi người đảm nhận một công việc riêng: người chăn nuôi, người trồng trọt, người đón tiếp du khách, người làm thuốc, chữa bệnh cho dân làng.
Điều khiến du khách bất ngờ là toàn bộ số tiền các thành viên kiếm được đều được đưa vào quỹ chung. Từ ăn uống, sinh hoạt, chữa bệnh đến vui chơi, học hành, các nhu cầu của mỗi gia đình đều do trưởng làng điều phối, thu xếp.
Ngay cả phương tiện đi lại cũng được dùng chung. Khi cần xe, người dân chỉ việc đăng ký, bộ phận phụ trách sẽ lấy xe từ kho và bàn giao.
Ảnh: Nhiếp ảnh gia Quỷ Cốc Tử
2. Ngôi làng gồm khoảng 30 căn nhà sàn nguyên bản của đồng bào dân tộc nào?
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Dân tộc Tày và dân tộc Nùng
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- Dân tộc Tày và dân tộc Mường0%
- Dân tộc Nùng và dân tộc Mường0%
- Dân tộc Thái và dân tộc Mường0%Chính xác
Thái Hải là khu du lịch tư nhân đầu tiên của Thái Nguyên được công nhận là điểm du lịch địa phương.
Hơn 15 năm về trước, bà Nguyễn Thị Thanh Hải - một người yêu văn hóa Tày mong muốn xây dựng khu bảo tồn văn hóa dân tộc này. Bà đã gom góp tất cả tiền bạc để mua được 30 căn nhà sàn nguyên bản của đồng bào dân tộc Tày, Nùng từ Định Hóa đưa về làng, trong đó có nhiều ngôi nhà tuổi đời ngót nghét trăm năm.
Bà cũng cất công vận động những gia đình người Tày, Nùng về đây sinh sống cùng nhau. Họ sống quây quần bên nhau như gia đình.
3. Ngôi làng này được Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc vinh danh là "Làng du lịch tốt nhất thế giới" năm nào?
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Năm 2022
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- Năm 20250%Chính xác
Khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải được Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc vinh danh là “Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2022”. Nơi đây cách Hà Nội khoảng 70km và trung tâm TP Thái Nguyên 10km, nằm trong trục tham quan khu du lịch Hồ Núi Cốc, không gian văn hóa chè Tân Cương…
Ảnh: Linh Trang
4. Người dân trong làng gìn giữ được bao nhiêu món ăn truyền thống hấp dẫn?
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Hơn 50 món ăn
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- Hơn 100 món ăn0%
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- Hơn 200 món ăn0%Chính xác
Bà con trong làng gìn giữ được hơn 100 món ăn truyền thống hấp dẫn như khâu nhục, thịt trâu nướng, cá chép om bỗng rượu, xôi trám, ốc núi hấp gừng sả, nộm rau dớn, rau bò khai xào, xôi ngũ sắc…
Ngoài ra, họ cũng sáng tạo nhiều món ăn kết hợp với cây chè Thái Nguyên như: gà đồi nướng trà xanh, đậu phụ bọc trà xanh để phục vụ du khách. Làng Thái Hải từng nhiều lần được vinh danh là điểm đến có ẩm thực hấp dẫn hàng đầu Việt Nam.
5. Đâu là món ăn từ cá chép nổi tiếng tại làng?
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Cá chép om dưa
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- Cá chép 'nằm võng'0%
- Cá chép chiên giòn0%Chính xác
Trong mâm cỗ của bà con Thái Hải còn có cá chép om bỗng rượu rất đặc trưng. Cá chép được nuôi trong ao làng. Khi kết hợp cùng bỗng rượu cá không còn vị tanh nhưng lại giữ được vị béo, ngọt tự nhiên.
Theo bà Lê Thị Nga - Phó bản Làng văn hoá du lịch cộng đồng Thái Hải, bà con Thái Hải nấu rượu men lá thủ công truyền thống, mất 13-14 ngày mới có bỗng. Phần bỗng được nấu cùng mẻ, nghệ, mắc khén, muối và thảo dược, rồi phủ mỡ lợn để bảo quản, nay có thể cấp đông giữ được 3 tháng. Khi om cá, bỗng rượu tạo vị chua thanh, hòa quyện cùng cà chua, tiêu, ớt, thì là và hành lá, mang đến hương vị đặc trưng khó quên.
Ảnh: Làng Thái Hải
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