Chính xác

Làng sinh thái Thái Hải có khoảng 200 người cùng sinh sống. Người dân ăn chung, dùng chung đồ đạc, mọi khoản thu nhập đều đóng góp vào quỹ làng. Cuộc sống bình đẳng, không ai giàu hơn ai, cũng không so bì, tị nạnh.

Mỗi người đảm nhận một công việc riêng: người chăn nuôi, người trồng trọt, người đón tiếp du khách, người làm thuốc, chữa bệnh cho dân làng.

Điều khiến du khách bất ngờ là toàn bộ số tiền các thành viên kiếm được đều được đưa vào quỹ chung. Từ ăn uống, sinh hoạt, chữa bệnh đến vui chơi, học hành, các nhu cầu của mỗi gia đình đều do trưởng làng điều phối, thu xếp.

Ngay cả phương tiện đi lại cũng được dùng chung. Khi cần xe, người dân chỉ việc đăng ký, bộ phận phụ trách sẽ lấy xe từ kho và bàn giao.

Ảnh: Nhiếp ảnh gia Quỷ Cốc Tử