Vợ chồng chị Hoàng Mai (SN 1991, đang sinh sống tại bang Massachusetts, Mỹ) thường xuyên đưa con gái nhỏ đi du lịch, khám phá những vùng đất bình yên, gần gũi thiên nhiên.

Mới đây, họ bay tới châu Âu. Hai vợ chồng lựa chọn tự lái ô tô sang Thụy Sĩ để chủ động lịch trình, dễ dàng mang theo hành lý, xe đẩy và dừng nghỉ bất cứ lúc nào em bé cần.

Gia đình Việt rong ruổi qua dãy Alps với những cung đường ngoạn mục, núi tuyết trập trùng, hồ nước xanh ngắt và dừng chân ở những ngôi làng bình yên như Grindelwald, Murren hay Wengen.

"Ban đầu mình nghĩ việc phải gửi xe rồi chuyển sang tàu hoặc cáp treo để tới Murren, Wengen sẽ khá bất tiện. Nhưng khi đến nơi, mình nhận ra chính điều đó đã tạo nên nét đặc biệt của những ngôi làng không ô tô này", chị Mai chia sẻ.

Bước vào "thế giới không tiếng động cơ"

Những ngày ở Murren hay Wengen, gia đình Việt tưởng như mình bước vào thế giới khác, nơi hoàn toàn không thấy bóng dáng và âm thanh của ô tô, xe máy.

Nằm cheo leo trên vách núi ở độ cao hơn 1.600m, Murren vẫn giữ nhịp sống chậm rãi, rất đỗi bình yên so với các đô thị hiện đại. Du khách muốn lên làng phải gửi xe dưới thung lũng rồi tiếp tục hành trình khoảng 30-40 phút bằng phương tiện công cộng. Chính sự hạn chế này giúp Murren tránh được làn sóng du lịch đại trà và gìn giữ bầu không khí thanh bình hiếm có.

Một số nghiên cứu đo đạc cho thấy mức độ tiếng ồn trong khung giờ từ 6h30 đến 8h15 chỉ khoảng 28-32 decibel, tương đương không gian của một thư viện.

"Đi đâu mình cũng nghe tiếng chim hót, đôi khi là tiếng chuông bò từ xa. Ngôi làng không có tiếng xe cộ hay cảm giác vội vàng, mọi thứ rất nhẹ nhàng và thư thái", chị Mai kể.

Murren bình yên, đẹp như trong truyện cổ tích

Ở Murren hay Wengen, dân làng chủ yếu đi bộ.

Theo chị Mai, việc không có xe cộ đã thay đổi hoàn toàn trải nghiệm của du khách. Khi bước chậm trên những con đường nhỏ, chị có nhiều thời gian ngắm những ngôi nhà gỗ, đồng cỏ, dãy núi phía xa và những mặt hồ xanh trong đến mức "nhiều lúc nhìn bằng mắt thường vẫn cảm thấy rất khó tin".

Ngôi làng Wengen

Những điều nhỏ tạo nên sức hút của Thụy Sĩ

Không chỉ cảnh quan, cách người Thụy Sĩ đưa thiên nhiên vào cuộc sống cũng để lại nhiều ấn tượng với gia đình Việt.

Tại một số sân chơi trẻ em, thay vì sử dụng đồ nhựa và màu sắc nhân tạo, phần lớn thiết bị được làm từ gỗ, đá, cát và các vật liệu tự nhiên.

Đi cùng con nhỏ, chị càng cảm nhận rõ ưu điểm của những ngôi làng không có ô tô. Bé có thể thoải mái chạy nhảy, nghịch cát, quan sát chim, bò và khám phá mọi thứ xung quanh mà bố mẹ không phải liên tục để mắt vì xe cộ.

"Mình nhận ra trẻ con đôi khi không cần quá nhiều đồ chơi hiện đại. Chỉ cần một không gian an toàn và gần gũi với thiên nhiên là các bé có thể chơi rất lâu", chị chia sẻ.

Tại các ngôi làng Thuỵ Sĩ, du khách chủ yếu đi bộ

Trong hành trình qua vùng Jungfrau, mỗi ngôi làng đều để lại một dấu ấn riêng với gia đình Việt.

Lauterbrunnen nổi bật với thung lũng và những thác nước hùng vĩ; Wengen yên tĩnh với góc nhìn bao quát xuống thung lũng; Murren mang cảm giác tách biệt và gần gũi thiên nhiên.

Riêng Grindelwald là nơi chị Mai yêu thích nhất bởi khung cảnh núi non hùng vĩ và vị trí thuận tiện để khám phá các ngôi làng lân cận. Ngôi làng này cũng là một trong những khu nghỉ mát đầu tiên và lâu đời nhất của Thụy Sĩ nói riêng và của châu Âu nói chung từ thế kỷ 19, từng xuất hiện trong các bộ phim bom tấn của Hollywood như Star Wars, James Bond.

Chị Mai tại làng Grindelwald và Interlaken

Chị Mai cũng có những cuộc trò chuyện tình cờ với người dân địa phương. Những bác nông dân chất phác kể rằng, cỏ cho bò trong làng được cắt theo từng ngày để luôn giữ độ tươi.

Chi tiết tưởng như rất nhỏ ấy khiến chị hiểu hơn về cách người Thụy Sĩ chăm chút cho thiên nhiên và nghề chăn nuôi truyền thống. Sau đó tìm hiểu thêm, chị biết những đồng cỏ tự nhiên cùng hệ thực vật phong phú ở vùng Alps góp phần tạo nên chất lượng và hương vị đặc trưng của sữa, phô mai Thụy Sĩ.

"Với mình, Thụy Sĩ đẹp không chỉ vì có núi hay hồ đẹp, mà còn vì cách con người tôn trọng và sống hài hòa với thiên nhiên. Từ cách họ chăm sóc đồng cỏ, nuôi bò, làm sân chơi cho trẻ em đến việc gìn giữ những ngôi làng không có ô tô, tất cả đều tạo nên cảm giác rất nhẹ nhàng và dễ chịu", chị nói.

Con gái chị Mai tự do vui chơi trong những ngôi làng yên bình, không ô tô

Theo kinh nghiệm của chị Mai, du khách nên khám phá Thụy Sĩ trong tâm thể chậm rãi, không nhồi nhét lịch trình quá dày. Du khách nên chọn khách sạn có bữa sáng hoặc căn hộ có bếp để chủ động hơn, bởi chi phí ăn uống tại Thụy Sĩ khá cao và món ăn địa phương có thể không hợp khẩu vị người Việt.

"Ngoài ra, nên kiểm tra thời tiết mỗi ngày vì thời tiết vùng núi thay đổi rất nhanh, mang giày thoải mái và đừng cố gắng đi quá nhiều địa điểm trong một ngày.

Đôi khi, thay vì cố gắng check-in thật nhiều nơi, chỉ cần dành một buổi đi bộ chậm quanh một ngôi làng, nghe tiếng chim, ngắm núi và tận hưởng bầu không khí ở đó cũng đã là một trải nghiệm rất đáng nhớ", chị Mai chia sẻ.

Đường tới hồ Oeschinensee, nơi nổi tiếng với làn nước màu ngọc lam được bao quanh bởi các vách đá dựng đứng

Ảnh: NVCC