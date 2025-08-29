Tại thôn An Chuẩn, xã Long Phụng (tỉnh Quảng Ngãi), trên con đường dẫn ra biển Cửa Lở có một ngôi miếu mang dáng vẻ như con tàu đang hướng thẳng ra khơi, tạo nên điểm nhấn vừa lạ mắt vừa trang nghiêm cho vùng đất này.

Theo các bậc cao niên, miếu Âm Hồn đã có từ thuở lập làng, gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của ngư dân An Chuẩn. Nơi đây thờ thành hoàng, thần sông, thần biển cùng vong linh những người chết đuối, ngư phủ bạc mệnh ra đi trong những phiên biển bão tố…

Trải qua năm tháng, công trình cũ xuống cấp, mái ngói hư hỏng, tường vữa bong tróc. Năm 2023, bà con các làng chài ven biển Đức Lợi đã cùng nhau quyên góp hàng trăm triệu đồng để dựng lại miếu trên nền cũ.

Miếu Âm Hồn nằm giữa sông và biển, nổi bật với sắc xanh - đỏ quen thuộc của tàu thuyền ngư dân miền Trung

Ngôi miếu mới mang dáng dấp một con tàu vươn ra biển lớn, biểu tượng cho sự kiên định của ngư dân bám biển và gìn giữ chủ quyền Tổ quốc. Khuôn viên miếu rộng gần 1.500m2, chiều dài “con tàu” là 53m, ngọn hải đăng cao gần 19m, riêng gian thờ rộng khoảng 100m2.

Điểm nhấn của công trình là màu xanh - đỏ chủ đạo, gợi nhớ những con tàu cá miền Trung, tượng trưng cho nghề biển đã nuôi sống bao thế hệ. Còn ngọn hải đăng sừng sững mỗi đêm tỏa ánh sáng soi rọi cửa biển Cửa Lở, như dẫn lối tàu thuyền trở về bến an toàn.

Trên "con thuyền" có miếu Âm Hồn, phía mũi thuyền là tháp hải đăng

Với bà con vùng biển, miếu Âm Hồn không chỉ là công trình kiến trúc độc đáo mà còn là nơi neo giữ ký ức và niềm tin. Nhiều thế hệ ngư dân lớn lên cùng sự tồn tại của ngôi miếu, coi đây là chốn gửi gắm ước nguyện trước mỗi chuyến ra khơi.

Ông Ngô Huynh (80 tuổi, thôn An Chuẩn) bộc bạch: “Trước mỗi chuyến ra khơi, ngư dân ở đây đều ghé miếu thắp hương, cầu trời yên, biển lặng và được mùa cá. Đó không chỉ là tục lệ mà còn là cách để anh em vững tâm hơn khi lênh đênh nhiều ngày giữa sóng gió”.

Ngôi miếu mới được bà con làng chài dựng lại trên nền cũ sau nhiều năm xuống cấp

Khi về đêm, hải đăng sẽ soi rọi cả vùng cửa biển

Gắn bó với miếu Âm Hồn từ thuở nhỏ, bà Trần Thị Chữ (74 tuổi) vẫn giữ thói quen mỗi ngày ra miếu quét dọn, chăm lo hương khói để nơi thờ tự luôn sạch sẽ, tươm tất.

“Khi tôi sinh ra đã thấy có ngôi miếu (cũ) này rồi. Người mất ngoài biển được dân làng hằng năm làm lễ rước về đây để lo hương khói cho đỡ hiu quạnh, chứ để họ trơ trọi giữa sóng gió thì tội lắm. Tôi thường đến đây thắp nhang, mong các vong linh phù hộ cho bà con trong làng ra khơi được bình an, may mắn” - bà Chữ bày tỏ.

Bên trong gian thờ chính của miếu Âm Hồn

Không chỉ bà Chữ, nhiều người dân trong làng cũng thường ghé qua góp tay quét sân, thay hoa, thắp nhang. Những việc làm tưởng như giản dị ấy lặp đi lặp lại ngày này qua tháng khác, trở thành sợi dây gắn kết cộng đồng, giữ cho không gian linh thiêng của làng chài luôn ấm áp hương khói và trang nghiêm.

Người dân địa phương thường xuyên ghé quét dọn, lo hương khói trong miếu

Hằng năm, vào ngày 5 tháng 3 âm lịch, toàn bộ dân làng lại tập trung về miếu Âm Hồn để tổ chức lễ cúng biển. Trong tiếng trống, tiếng chiêng, lễ vật như hương, hoa, rượu, bánh trái được dâng lên cùng bài văn tế cầu bình an cho người đi biển. Nghi lễ này không chỉ thể hiện tín ngưỡng truyền thống mà còn gắn kết cộng đồng, nhắc nhở thế hệ trẻ trân trọng nghề biển của cha ông.

Không chỉ là nơi gửi gắm niềm tin của ngư dân, kiến trúc hình con tàu độc đáo và vị trí hướng thẳng ra biển của miếu Âm Hồn còn thu hút nhiều du khách ghé thăm. Họ tìm đến để chiêm ngưỡng công trình lạ mắt, đồng thời cảm nhận không gian biển cả và đời sống văn hóa của làng chài Quảng Ngãi.

Miếu Âm Hồn không chỉ là nơi thờ tự linh thiêng mà còn là biểu tượng niềm tin, khát vọng bình yên giữa trùng khơi

Với người dân xã Long Phụng, miếu Âm Hồn vẫn trước hết là “ngọn đèn” soi sáng đời sống tinh thần, là điểm tựa để họ thêm vững lòng giữa muôn trùng sóng gió.

Cũng như nhiều ngôi miếu ven biển dọc dải đất hình chữ S, nơi đây không chỉ giữ gìn một phong tục đẹp mà còn góp phần bồi đắp bản sắc văn hóa biển của Việt Nam.