Theo Amusing Planet, Castel Meur được xây vào năm 1861. Thời điểm đó, người dân không cần xin phép chính quyền để xây dựng một ngôi nhà nằm ở vị trí đắc địa như ngay cạnh bờ biển.

Theo Connexion, một người đàn ông vì quá say mê Plougrescant đã quyết định xây nhà ở đây và chuyển đến ở. Ảnh: Atlas Obscura

Tuy nhiên, lý do chủ nhân đầu tiên của Castel Meur quyết định chọn vị trí đặc biệt như vậy cho ngôi nhà là vì 2 tảng đá khổng lồ không chỉ mang lại vẻ đẹp độc đáo mà còn đóng vai trò như một tấm lá chắn tự nhiên, giúp ngôi nhà chống chọi với gió biển và bão tố khắc nghiệt của Đại Tây Dương.

Bên cạnh đó, việc tận dụng đá có sẵn sẽ giúp tiết kiệm đáng kể vì chỉ cần xây dựng phần mái cũng như mặt tiền hướng vào bên trong, tạo nên một không gian ấm áp và kín đáo. Thiết kế này cũng đồng thời đảm bảo ngôi nhà duy trì nhiệt độ ổn định quanh năm, mát vào mùa hè và ấm áp vào mùa đông.

Ảnh: Amusing Planet

Castel Meur là nơi ở của một gia đình địa phương trong nhiều thập kỷ. Sau khi người chủ đầu tiên qua đời, Castel Meur đã trở thành di sản được truyền lại cho các thế hệ sau và chuyển từ nhà ở sang mục đích nghỉ dưỡng. Cho đến năm 2004, cháu gái của người chủ đầu tiên đã quay về Pháp và chọn Castel Meur làm tổ ấm sau một thời gian dài kinh doanh ở Mỹ.

Trong nhiều năm, hình ảnh ngôi nhà luôn xuất hiện trên bưu thiếp, các ấn phẩm du lịch và được coi là biểu tượng của Plougrescant.

Dù có vị trí đặc biệt, song ngôi nhà nghỉ dưỡng này vẫn thuộc sở hữu tư nhân. Ảnh: Tripadvisor

Sau khi quá đông du khách ghé thăm, thậm chí còn trèo lên mái của Castel Meur để chụp ảnh, dẫn đến hư hỏng, người chủ đã kiện chính quyền và được phép kiểm soát hình ảnh của ngôi nhà. Một bức tường cũng được xây dựng xung quanh ngôi nhà để tăng tính riêng tư, hạn chế sự đột nhập của người lạ.

Ngày nay, dù không mở cửa cho công chúng vào tham quan bên trong, Castel Meur vẫn thu hút đông đảo du khách nhờ vẻ ngoài độc đáo và khung cảnh thiên nhiên ngoạn mục.

Từ trung tâm làng Plougrescant, du khách có thể đi bộ hoặc đạp xe ra bờ biển, nơi ngôi nhà nằm trọn giữa 2 khối đá như một bức tranh sống động. Những ai ghé thăm Castel Meur cũng có thể kết hợp chuyến đi với việc khám phá các bãi biển hoang sơ, nhà nguyện cổ và thưởng thức hải sản tươi ngon tại các quán nhỏ ven biển ở Plougrescant.