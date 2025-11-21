Ngày 19/11 tại TPHCM, "đệ nhất mỹ nhân" Diễm Hương hiếm hoi xuất hiện trong buổi họp lớp, tái hợp cùng Mộng Vân, Thiệu Ánh Dương và các bạn đồng khóa từ Trường Điện ảnh Việt Nam phân hiệu 2, nay là Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM.

Các thành viên từng cùng học và bước vào nghề từ cuối thập niên 1980 nay đã ngoài 50-60 tuổi nhưng tình bạn và ký ức tuổi trẻ vẫn vẹn nguyên.

Theo nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn, khóa học năm ấy chỉ 18 người, sau hơn 30 năm mỗi người một ngả, việc tụ họp đông đủ rất khó khăn. Lần này, buổi họp thiếu Lý Hùng vì đang du lịch Singapore và Lê Tuấn Anh đang ở Mỹ. Dù cuộc sống mỗi người đã thay đổi nhiều nhưng khi gặp lại nhau, các cựu diễn viên và bạn cùng lớp vẫn cười vang như thuở sinh viên.

Diễm Hương, Mộng Vân và những người bạn cùng lớp.

Diễm Hương - biểu tượng sắc đẹp trong sáng của làng phim Việt những năm 1990 - gần như vắng bóng khỏi showbiz suốt ba thập kỷ. Sau khi kết hôn và định cư Mỹ cùng chồng và 4 con, cô chỉ thỉnh thoảng về nước thăm gia đình hoặc tham gia các buổi gặp gỡ riêng tư với bạn bè cũ.

Lần hội ngộ gần nhất của cô với Lý Hùng diễn ra năm 2022, cũng tại buổi họp lớp tương tự. Trước đó, cặp đôi này từng là tình nhân màn ảnh ăn ý qua hàng loạt phim kinh điển như Phạm Công Cúc Hoa (1989), Nước mắt học trò (1993), Sơn Tinh Thủy Tinh, Thạch Sanh Lý Thông. Những tác phẩm ấy không chỉ đưa tên tuổi Diễm Hương lên đỉnh cao mà còn góp phần định hình dòng phim thị trường Việt Nam thời kỳ đầu đổi mới.

Nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn bên Diễm Hương, Mộng Vân và Thiệu Ánh Dương.

Bên cạnh Diễm Hương, người đẹp gốc Huế Mộng Vân cũng là tâm điểm của buổi gặp.

Sau khi giải nghệ sớm để kết hôn và sinh 3 con, cô từng trải qua ly hôn rồi một mình nuôi dạy các con khôn lớn. Dù đã ngoài 50 tuổi, cô vẫn giữ phong cách thời trang gợi cảm và chăm chút ngoại hình kỹ lưỡng.

Thiệu Ánh Dương - diễn viên nổi tiếng của phim Lưỡi dao (1995, đạo diễn Lê Hoàng) - nay đã hoàn toàn rời xa ánh hào quang. Sau vai diễn cuối cùng năm 1997 trong Những nẻo đường phù sa, anh chuyển sang học luật và hiện giữ vị trí lãnh đạo cấp cao tại một ngân hàng lớn, sống hạnh phúc cùng gia đình tại TPHCM.

Buổi họp lớp không chỉ là dịp ôn lại kỷ niệm mà cho thấy dù nhiều người đã chọn cuộc sống bình dị, rời xa ánh đèn sân khấu, các nghệ sĩ vẫn giữ được thần thái và sức hút đặc trưng và vẫn được khán giả yêu mến, quan tâm.

Minh Dũng

Ảnh: Đoàn Minh Tuấn