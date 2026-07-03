Anh Gàkon tên thật là Nguyễn Thành Tâm, sinh năm 1985, đến từ Cần Thơ, được đông đảo khán giả biết đến qua các nền tảng số. Chính nền tảng đó giúp Anh Gàkon có lợi thế khi bước vào mảng phim ngắn khi biết cách xây dựng câu chuyện, chọn góc máy, điều tiết nhịp phim và tạo điểm rơi cảm xúc cho người xem.

Ảnh: NVCC

Lăng kính 8x: Phim ngắn phải chạm đến tận cùng cảm xúc

Theo Anh Gàkon, điểm chung của nhiều phim triệu view không nằm ở twist hay sự cầu kỳ mà ở cảm giác gần gũi. Người xem dễ thấy chính mình trong những nhân vật chênh vênh, từng vô tâm với gia đình, hoặc đang vật lộn với áp lực cuộc sống.

“Mình thích kể những câu chuyện sát với đời sống, dù chỉ là một hiểu lầm trong gia đình hay một hành động tử tế nhỏ. Khi khán giả nói họ thấy mình trong đó, mình biết phim đã chạm đúng hướng”, Anh Gàkon chia sẻ.

Anh Gàkon tự mình đứng sau mỗi cảnh quay, chau truốt từ từng góc máy đến kịch bản, diễn xuất. Ảnh: NVCC

Chính cách kể chuyện ấy khiến phim ngắn của Anh Gàkon không chỉ mang tính giải trí mà còn gợi nhiều suy ngẫm. Dù khai thác đa dạng chủ đề, các tác phẩm của anh vẫn xoay quanh những mâu thuẫn đời thường và kết thúc bằng thông điệp nhân văn.

“Chồng Nghèo Cay Đắng Nhìn Vợ Ngoại Tình Với Bạn Thân Giàu Có Và Cái Kết” thu hút khoảng 1,7 triệu lượt xem, đặt ra câu hỏi về lòng trung thành, sự tha thứ và giá trị gia đình. “Ra Tù” kể về hành trình làm lại cuộc đời sau sai lầm. Với series “Đại Nhị Tam”, Anh Gàkon khai thác tình anh em, lòng biết ơn, sự hy sinh, đồng thời phê phán thói “nhìn mặt bắt hình dong”.

Ngay cả “Khấn Tết Cầu May” (hơn 2,6 triệu lượt xem) cũng là một câu chuyện về sự đoàn viên, bình an và hy vọng đầu năm mới.

Fanpage của Anh Gàkon nổi bật với hàng loạt clip triệu view

Đến nay, fanpage Facebook Anh Gàkon đã thu hút hơn 960.000 người theo dõi, kênh YouTube sở hữu hơn 193.000 người đăng ký, cùng lượng lớn người xem trên TikTok và nhiều nền tảng số khác. Tuy nhiên, với anh, những con số triệu view chỉ là một phần của hành trình sáng tạo nội dung. Điều khiến anh trân trọng hơn là cảm giác các câu chuyện mình kể có thể chạm đến nhiều khán giả ở những độ tuổi, hoàn cảnh khác nhau.

Triệu view chỉ là kết quả, điều ở lại là cảm xúc của khán giả

Để một phim ngắn chạm đến hàng triệu người xem, theo Anh Gàkon, cảm xúc thôi là chưa đủ. Phim vẫn cần cấu trúc rõ ràng: mở đầu thu hút, tình huống gần gũi, cao trào đủ giữ chân và cái kết đọng lại cảm xúc.

Đây cũng là dấu ấn đạo diễn của Anh Gàkon. Anh không chỉ xuất hiện trong nội dung mà còn kiểm soát cách câu chuyện được kể. Từ ánh mắt nhân vật, nhịp thoại, bối cảnh đời thường đến cách xử lý đoạn kết, tất cả đều được tính toán để người xem không chỉ xem cho vui mà còn đọng lại điều gì đó sau mỗi bộ phim.

Điều khiến anh xúc động nhất là những phản hồi từ khán giả: có người gọi về cho bố mẹ, có người làm hòa với người thân hoặc có thêm động lực để cố gắng. “Những tin nhắn như vậy khiến mình hiểu rằng một bộ phim ngắn cũng có thể tạo ra thay đổi tích cực trong cuộc sống của ai đó”, Anh Gàkon chia sẻ.

Anh Gàkon luôn kiên trì với lựa chọn của mình là kể những câu chuyện khiến người xem muốn sống tốt hơn. Ảnh: NVCC

Thành công của loạt phim ngắn giúp Anh Gàkon dần được nhiều khán giả biết đến, đồng thời từng bước định vị anh như một nhà sáng tạo nội dung chuyên kể những câu chuyện đời thường. Anh cho rằng trong thời đại mạng xã hội, người xem có quá nhiều lựa chọn, vì vậy một phim ngắn muốn được nhớ đến cần nhiều hơn yếu tố hài hước hay cú twist bất ngờ.

“Mình không phủ nhận lượt xem rất quan trọng, nhưng nếu chỉ chạy theo con số thì rất dễ quên đi lý do bắt đầu. Mình muốn mỗi bộ phim đều mang một thông điệp tích cực để khán giả xem xong cảm thấy nhẹ lòng hơn”, anh chia sẻ.

Nhờ vậy, các phim ngắn của Anh Gàkon không chỉ dừng lại ở giải trí mà còn trở thành cầu nối giữa người kể chuyện và khán giả, giữa những câu chuyện nhỏ và những cảm xúc còn đọng lại sau vài phút xem phim.

Bích Đào