Ra mắt lần đầu vào năm 2024, Vietnam iContent nhanh chóng khẳng định vị thế là sự kiện uy tín dành cho cộng đồng sáng tạo nội dung số tại Việt Nam. Không chỉ là nơi ghi nhận và tôn vinh các cá nhân, tổ chức xuất sắc, sự kiện còn trở thành điểm hẹn giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và kết nối giữa nhà sáng tạo, nền tảng công nghệ và doanh nghiệp.

Năm 2025, Vietnam iContent trở lại với chủ đề Rạng rỡ Việt Nam, gắn liền với không khí tưng bừng của những sự kiện trọng đại như kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam và 80 năm thành lập nước. Theo ban tổ chức, chương trình mong muốn lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc, khích lệ đổi mới và khẳng định vai trò của nhà sáng tạo trong việc góp phần xây dựng hình ảnh đất nước.

Ban tổ chức tại họp báo.

Phát biểu tại lễ công bố, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, nhấn mạnh những nền tảng đã tạo nên thành công ban đầu của Vietnam iContent: "Từ năm 2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đã khởi xướng chiến dịch tập hợp và kết nối các nhà sáng tạo nội dung, KOL, KOC cùng cơ quan, doanh nghiệp truyền thông và đơn vị quản lý, nhằm xây dựng một không gian mạng an toàn, lành mạnh. Dưới sự dẫn dắt của Bộ, trực tiếp là Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, nhiều chiến dịch truyền thông đã được triển khai, tạo tiếng vang lớn. Trong đó, những nhân tố nổi bật và đóng góp tích cực nhất chính là các công ty truyền thông tham gia thực hiện".

Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử.

Theo ông Lê Quang Tự Do, chỉ trong vòng ba năm, diện mạo không gian mạng đã thay đổi rõ rệt: "Nếu trước đây khó có thể hình dung thì nay, những nội dung chính thống, mang giá trị tích cực cho cộng đồng đã dần trở thành dòng chảy chủ đạo trên các nền tảng mạng xã hội, thay thế cho các nội dung độc hại từng có lúc lấn át. Minh chứng rõ nét là trong hai đợt đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, dòng chảy nội dung tích cực không chỉ đến từ KOL, KOC mà còn lan tỏa mạnh mẽ từ chính người dân, điều mà chúng tôi gọi là truyền thông nhân dân".

Ông khẳng định, Vietnam iContent 2025 sẽ tiếp tục duy trì đà phát triển, mang lại sự thú vị, độc đáo và chắc chắn thành công.

Vietnam iContent 2025 sẽ diễn ra từ tháng 9 đến tháng 11/2025 tại TPHCM với chuỗi hoạt động phong phú. Điểm nhấn là Giải thưởng Vietnam iContent Awards 2025 (với ba hạng mục: Nhà sáng tạo số, Sản phẩm số, Vì cộng đồng), gồm ba vòng: đề cử (4/9-25/9), bình chọn (3/10-24/10) và chung kết (30/10 - 18/11).

Song song, chương trình còn có Talkshow Insight Out (9-10/2025) bàn về chiến lược, xu hướng và trách nhiệm xã hội của sáng tạo nội dung; Creator Camp do Meta tổ chức giữa tháng 9, quy tụ hàng trăm content creator để giao lưu, khám phá công cụ sáng tạo mới.

Ngày hội tổng kết vào cuối tháng 11 gồm hội thảo, diễn đàn, triển lãm, kết nối cơ quan quản lý - doanh nghiệp - nhà sáng tạo. Đặc biệt, lần đầu tiên sẽ có phiên livestream bán hàng gây quỹ cộng đồng do TikTok phối hợp KOL, KOC thực hiện, quảng bá nông sản, đặc sản địa phương và sản phẩm văn hóa, lan tỏa thông điệp nhân văn.

Với hàng triệu lượt tiếp cận dự kiến trên môi trường trực tuyến và hàng ngàn lượt tham dự trực tiếp, Vietnam iContent 2025 hứa hẹn là điểm hẹn hàng đầu của ngành sáng tạo nội dung số tại Việt Nam. Sự kiện không chỉ vinh danh, truyền cảm hứng mà còn góp phần khẳng định vị thế sáng tạo số như một ngành công nghiệp mới, giàu tiềm năng và mang ý nghĩa xã hội sâu sắc.