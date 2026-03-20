Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Cao Hùng, Đài Loan (Trung Quốc) mang hình dáng con sóng biển, tượng trưng cho sự kết nối giữa con người và thiên nhiên, cực kỳ độc đáo, thu hút sự chú ý của du khách quốc tế.

Đây là một trong những công trình kiến trúc nổi bật nhất xứ Đài, nằm bên bờ cảng tình yêu hướng ra vịnh. Ý tưởng thiết kế là các khối lục giác xếp chồng, tạo cảm giác vừa vững chắc vừa linh hoạt, gợi hình ảnh một “ngọn núi âm nhạc” nằm sát bờ cảng.

Với không gian mở, quảng trường và lối đi hướng ra biển, giúp công trình gắn kết với dòng chảy của thành phố thay vì khép kín.

Mỗi chi tiết trong kiến trúc tòa nhà đều được chăm chút tỉ mỉ, từ những đường cong mềm mại đến các không gian mở rộng lớn, tạo nên tổng thể hài hòa và sáng tạo.

Công trình này được thiết kế bởi nhóm kiến trúc sư tài năng người Đài Loan và một số kiến trúc sư đến từ Tây Ban Nha.

Đây là nơi tổ chức các sự kiện âm nhạc, hòa nhạc quốc tế và là một biểu tượng kiến trúc riêng của Cao Hùng.

Công trình có tổng diện tích sàn 11.000m2, được khởi công xây dựng năm 2010, hoàn thành và khai trương vào tháng 10/2021. Diện tích khuôn viên toàn bộ dự án hơn 11ha.

Tổng vốn đầu tư hơn 200 triệu USD (khoảng 6,2 tỷ Đài tệ), tòa nhà chính có thiết kế như rạn san hô, gồm nhiều khối lục giác đan xen. Sức chứa nhà hát 5.000 chỗ ngồi; nhà hát nhỏ 1.000 chỗ. Riêng khu hòa nhạc ngoài trời hơn 12.000 khán giả có thể cùng lúc tham gia.

Các khối kiến trúc gồm nhà San hô (Coral House), nhà Cá voi (Whale Hall), nhà Sóng (Wave Hall), cầu Âm nhạc cùng nhiều khu triển lãm, phòng thu, studio cho nghệ sĩ. Khối cao nhất khoảng 50m.

Công trình là một phần quan trọng trong chiến lược biến Cao Hùng thành "thủ đô âm nhạc" của Đài Loan. Nhiều lễ trao giải âm nhạc lớn trong đó có Golden Melody Awards từng được tổ chức tại đây.