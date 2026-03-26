Hồ Con Rùa (hay hồ Núi Lớ, hồ Cá Voi) nằm ở phường Hoa Lư, Ninh Bình. Hồ có diện tích mặt nước hơn 50ha và là hồ nước ngọt lớn nhất ở trung tâm thành phố Ninh Bình (cũ).

Hồ nước nằm trong công viên văn hóa Tràng An. Núi Lớ (hay núi Cá Voi), cùng với đảo Chùa Vàng là 2 hòn đảo nằm trong hồ Con Rùa. Sở dĩ có tên núi Cá Voi vì núi có hình dáng giống một con cá voi khổng lồ.

Đây cũng là 1 trong 4 ngọn núi nổi tiếng, gắn với lịch sử ở trung tâm thành phố Ninh Bình xưa và được mệnh danh là “Tứ đại danh sơn", gồm: núi Lớ, núi Kỳ Lân, núi Non Nước và núi Cánh Diều.

Núi Lớ gắn với truyền thuyết về chàng Lớ - một người nghèo chỉ có một chiếc quần. Mỗi khi đi đánh dậm (bắt tôm, cua, cá – PV), chàng phải giấu quần trong hang núi. Trong cuộc đời, chàng trải qua nhiều cảnh éo le, trớ trêu nhưng vẫn giữ được tâm hồn phóng khoáng, lạc quan.

Theo ghi nhận của PV, núi Lớ là ngọn núi đá vôi tự nhiên dài khoảng 200m, thoải dần từ cao xuống thấp. Nhìn từ trên cao hoặc từ bên hông, ngọn núi có hình dáng như một con cá voi khổng lồ đang bơi giữa hồ nước trong xanh như ngọc; phần đầu núi lớn như đầu cá, còn phần cuối dẹp như đuôi cá.

Trong đó, phần cao nhất của ngọn núi - giống như đầu cá - cao khoảng 40m, còn phần đuôi cao khoảng 20m. Phần rộng nhất của núi (đầu cá) khoảng 30m, phần đuôi khoảng 20m; trên núi mọc nhiều cây xanh.

Nằm song song với núi Cá Voi là đảo Chùa Vàng, tọa lạc giữa hồ Con Rùa. Trên đảo có chùa Bát Long, còn được người dân địa phương gọi là chùa Vàng.

Ngôi chùa hiện nay được xây dựng lại trên nền đất và kiến trúc cũ của Bát Long tự - một ngôi chùa cổ do vua Lê Đại Hành cho dựng cách đây hơn 1.000 năm.

Chùa Bát Long được xây dựng theo kiến trúc hình bát giác với 8 cạnh đều nhau và quay ra 8 hướng.

Anh Vũ Tuấn Anh, du khách đến từ xã Giao Thủy (Ninh Bình), cho biết hồ Núi Lớ gây ấn tượng với cảnh sắc sơn thủy hữu tình, không khí trong lành, thanh tịnh. Tại đây, anh được ngắm hồ nước trong xanh, chiêm ngưỡng ngọn núi hình cá voi độc đáo và tham quan, chiêm bái ngôi chùa mang vẻ yên bình, linh thiêng.

Hồ Núi Lớ nằm trên đường Tràng An, cách Quốc lộ 1A và tuyến tránh Ninh Bình khoảng 1km, thuận tiện cho du khách di chuyển. Từ đây, du khách có thể dễ dàng kết nối tới các điểm du lịch nổi tiếng như Tràng An, Bái Đính, Tam Cốc, Hang Múa, phố cổ Hoa Lư…

Không gian hồ mang vẻ thanh bình, mát mẻ với cảnh quan độc đáo. Du khách đến tham quan, chiêm bái không mất phí, trừ các dịch vụ tự chọn như đi thuyền, thưởng trà.

Hiện nơi đây trở thành điểm đến hấp dẫn, được đông đảo du khách và Phật tử trong, ngoài nước lựa chọn khi đến Ninh Bình.

