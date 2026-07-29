Chiều 27/7, anh Đặng Ngọc Dũng (30 tuổi, trú tại thôn 1, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) mang theo 5 tay lưới, tổng chiều dài khoảng 250m, cao 6m đến đánh bắt cá tại khu vực Biển Hồ như thường lệ.

Khoảng 5h hôm sau, anh chèo thuyền ra hồ kiểm tra thì phát hiện hai con cá mè lớn mắc lưới, trong đó một con nặng 9kg và một con nặng 25kg.

Con cá mè nặng 25kg sa lưới của anh Đặng Ngọc Dũng. Ảnh: NVCC

Anh Dũng cho biết: "Sau khi gỡ con thứ nhất, nhìn ra xa, tôi thấy một con cá khác cũng dính lưới và nổi lờ đờ trên mặt nước. Khi đến gần, tôi run tay vì không nghĩ con cá lại to đến vậy".

Theo anh Dũng, con cá được mang ra chợ bán lẻ với giá 80.000 đồng/kg.

Hơn chục năm gắn bó với nghề, anh Dũng chia sẻ từng chứng kiến người khác đánh bắt được con cá mè nặng khoảng 46kg. Bản thân anh cách đây vài tháng cũng bắt được một con cá mè nặng 31kg.

Anh Dũng cho biết thêm, tại Biển Hồ có một cặp cá trắm rất lớn, ước nặng hơn 100kg. Thỉnh thoảng cặp cá này nổi lên mặt nước nên nhiều người nhìn thấy, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có ai đánh bắt được.