Không chỉ tạo nên vẻ đẹp ngoạn mục, cấu trúc ấy còn kiến tạo một hệ sinh thái sống độc bản, nơi thiên nhiên trở thành nền tảng nuôi dưỡng sức khỏe, cảm xúc cùng phong cách sống, và mỗi tài sản thực đều trở thành một di sản.

“5 tầng kỳ quan” kiến tạo 5 tầng trải nghiệm sống

Từ bao đời nay, trong tâm thức Á Đông lẫn phương Tây, con người luôn mang trong mình khát vọng tìm về những vùng đất sơn thủy hữu tình để được tái tạo năng lượng, cân bằng thân - tâm - trí giữa thiên nhiên nguyên bản.

Khi nhịp sống hiện đại ngày càng dồn dập, con người phải đối diện với áp lực đô thị và môi trường ô nhiễm, nhu cầu “trở về với thiên nhiên” càng trở nên mạnh mẽ.

Không phải ngẫu nhiên mà những bất động sản tọa lạc giữa các vùng thiên nhiên di sản luôn đứng ở đỉnh cao của thị trường quốc tế. Từ các biệt thự nhìn ra hồ Como ở Ý, những dinh thự ven vịnh Monaco cho tới các khu nghỉ dưỡng bên vách đá Amalfi, điểm chung của những địa danh này đều nằm ở cảnh quan thiên nhiên độc bản. Đây cũng là lớp giá trị không thể sao chép dù bằng công nghệ tối tân hay tài chính khổng lồ.

Theo ông Sử Ngọc Khương, Giám đốc cấp cao Savills Việt Nam, bất động sản sinh thái ven sông, ven biển đảo được coi là một trong những tiêu chí “nhận diện” giới siêu giàu trên thế giới. Xu hướng này đang ngày càng rõ nét tại Việt Nam.

Giá trị của những vùng đất ấy gói gọn trong hai chữ: khan hiếm. Thiên nhiên cần hàng triệu năm để kiến tạo nên một vịnh biển lặng sóng, một dãy núi hùng vĩ hay một cánh rừng nguyên sơ. Và một khi đã trở thành miền cảnh quan di sản, quỹ đất tại đó trở nên hữu hạn.

Trong bức tranh ấy, Hải Vân Bay được xem là một tọa độ đặc biệt. Nơi đây hội tụ núi, rừng, đèo, suối và vịnh biển trong một cấu trúc địa hình đa tầng hiếm gặp - một tuyệt tác mà tạo hóa đã dày công bồi đắp qua hàng triệu năm.

Cảnh quan sơn thủy hữu tình tại Hải Vân Bay mang lại cho con người sự an yên trong tâm trí

Tầng thứ nhất là núi non hùng vĩ. Dãy Hải Vân như một bức tường thiên nhiên khổng lồ, tạo nên tầm nhìn khoáng đạt hướng ra đại dương. Không chỉ mang lại cảnh sắc ngoạn mục, núi còn đóng vai trò điều hòa khí hậu, ngăn không khí lạnh từ phía Bắc, giúp vùng vịnh luôn mát lành và ổn định hơn so với nhiều khu vực ven biển khác.

Tầng thứ hai là rừng xanh nguyên sơ. Những cánh rừng nhiệt đới trải dài trên triền núi đóng vai trò như lá phổi xanh, giữ lại bầu không khí trong lành và duy trì độ ẩm tự nhiên. Hệ sinh thái rừng còn mang đến nguồn năng lượng sinh học đặc biệt - yếu tố được các chuyên gia sức khỏe đánh giá cao trong việc tái tạo thể chất và tinh thần.

Tầng thứ ba là đỉnh đèo huyền thoại. Hải Vân được mệnh danh là “thiên hạ đệ nhất hùng quan”, nơi gắn liền với nhiều dấu ấn lịch sử và văn hóa. Không chỉ là tuyến giao thương quan trọng suốt hàng trăm năm, con đèo này còn trở thành di sản biểu tượng và niềm tự hào của miền Trung, nơi mỗi khúc cua đều mở ra một khung cảnh ngoạn mục giữa trời, núi và biển.

Tầng thứ tư là suối mát đại ngàn. Những dòng suối len lỏi qua rừng trước khi hòa mình vào biển, tạo nên hệ tuần hoàn nước tự nhiên hiếm có. Tiếng nước chảy, hơi ẩm từ đại ngàn và những mạch nước ngầm giàu khoáng chất góp phần nuôi dưỡng hệ sinh thái và mang đến nguồn năng lượng tự nhiên cho toàn vùng vịnh.

Tầng cuối cùng là vịnh biển xanh ngọc. Mặt nước trong xanh phẳng lặng, bờ cát trắng mịn trải dài và làn gió biển trong lành dịu nhẹ tạo nên một phong cách sống nghỉ dưỡng đặc trưng. Đây cũng là không gian mở rộng tầm nhìn ra đại dương - yếu tố luôn được xem là “đặc quyền xa xỉ” của các bất động sản ven biển hạng sang trên thế giới.

Chính cấu trúc “ngũ tầng kỳ quan” hiếm có ấy khiến Hải Vân Bay không chỉ là một vùng vịnh đẹp, mà còn là một không gian sống đa tầng, nơi thiên nhiên trở thành nguồn lực nuôi dưỡng sức khỏe, cảm xúc và sự tĩnh tại của con người.

Khi thiên nhiên nguyên bản được nâng tầm thành di sản sống

Giữa cấu trúc thiên nhiên độc bản của Hải Vân Bay, việc phát triển đô thị đặt ra một bài toán lớn: kiến tạo không gian sống hiện đại nhưng vẫn gìn giữ được vẻ đẹp nguyên bản của thiên nhiên. Đó cũng là tầm nhìn mà Vinhomes kiên định theo đuổi trong những dự án đô thị quy mô lớn.

Một ví dụ điển hình là Vinhomes Green Paradise - siêu đô thị tiên phong theo mô hình ESG++ bên “kỳ quan” rừng ngập mặn Cần Giờ. Không mở rộng bằng cách chiếm lĩnh thiên nhiên, dự án được định hướng phát triển trên nguyên tắc phục hồi và tái sinh hệ sinh thái. Thay vì khai thác những tài nguyên tạo hóa ban tặng, siêu đô thị này góp phần chữa lành và bồi đắp các giá trị sinh thái vốn có, kiến tạo môi trường sống hài hòa giữa con người và tự nhiên.

Từ góc nhìn quy hoạch, chuyên gia Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, đánh giá cao tầm nhìn của Vinhomes trong việc định hình chuẩn mực mới cho phát triển đô thị Việt Nam. Thay vì chỉ xây dựng những dự án bất động sản thông thường, Vinhomes đang góp phần đặt ra tiêu chuẩn mới cho các thành phố ven biển bền vững. Ở chiều ngược lại, định hướng ESG cũng chính là “tấm khiên” bảo vệ giá trị, giúp các tài sản thực vững vàng trước mọi biến động và thời gian.

Vinhomes Hải Vân Bay là nơi thiên nhiên nguyên bản được gìn giữ, không gian sống hiện đại được kiến tạo trên nền tảng tôn trọng hệ sinh thái

Với tầm nhìn đó, những vùng thiên nhiên đặc biệt như Hải Vân Bay trở thành nơi lý tưởng để Vinhomes hiện thực hóa triết lý phát triển đô thị hài hòa với hệ sinh thái.

Ở nơi “ngũ tầng kỳ quan” hội tụ, thiên nhiên đã hoàn thiện phần quan trọng nhất của một tuyệt tác. Trên nền tảng ấy, sự hiện diện của Vinhomes Hải Vân Bay được kỳ vọng sẽ viết tiếp câu chuyện của một di sản: kiến tạo một chuẩn mực sống mới cho giới tinh hoa toàn cầu, nơi vẻ đẹp vĩnh cửu của thiên nhiên và giá trị tài sản cùng được gìn giữ, bồi đắp và bền bỉ truyền lại qua nhiều thế hệ.

