Hành trình chăm sóc đôi mắt của cô Thu Thủy bắt đầu từ sự chủ động quan sát và nhận biết những thay đổi của thị lực. Khi nhận thấy mắt ngày càng mờ, cô thử đeo kính nhưng thị lực vẫn không cải thiện. Lo lắng về tình trạng của mắt, cô quyết định chủ động tới bệnh viện thăm khám và được chẩn đoán mắc đục thủy tinh thể. Ở thời điểm đó, cô chưa cần can thiệp phẫu thuật nên tiếp tục tự theo dõi tình trạng mắt theo hướng dẫn của bác sĩ.

Sau một thời gian, khi được các bác sĩ Bệnh viện Mắt Sài Gòn chẩn đoán đủ điều kiện thực hiện phẫu thuật, cô Thu Thủy quyết định phẫu thuật mắt thứ nhất bằng công nghệ Phaco Không Dao. Kết quả khả quan sau ca phẫu thuật giúp cô thêm yên tâm và tiếp tục chuẩn bị điều trị mắt còn lại.

“Sau khi chủ động mổ mắt thứ nhất ổn định, nhìn rõ hơn, tôi tiếp tục chuẩn bị mổ mắt thứ hai. Lần này, em gái với cháu sắp xếp công việc để đi cùng, vừa hỗ trợ vừa động viên nên tôi thấy yên tâm hơn. Thấy mắt tôi ngày càng tốt hơn, cả gia đình ai cũng vui”, cô Thu Thủy chia sẻ.

Đục thủy tinh thể thường xuất hiện ở người lớn tuổi và có thể khiến thị lực giảm sút dần theo thời gian. Bệnh thường tiến triển âm thầm, những thay đổi ban đầu chưa ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt nên người lớn tuổi dễ bỏ qua hoặc chọn cách đeo kính gọng để cải thiện thị lực. Chính thói quen này là một trong những nguyên nhân phổ biến khiến bệnh tiến triển nặng và người lớn tuổi dễ gặp các biến chứng nguy hiểm do không được phát hiện bệnh và can thiệp kịp thời. Vì vậy, thay vì chủ quan trước những thay đổi của thị lực, người lớn tuổi cần chủ động theo dõi sức khỏe đôi mắt và lưu ý các dấu hiệu bất thường.

Khi nhận thấy mắt có biểu hiện nhìn mờ, chói lóa, khó nhìn rõ trong sinh hoạt hàng ngày, người lớn tuổi nên trao đổi với gia đình, tìm hiểu thông tin về bệnh lý đục thủy tinh thể và lựa chọn cơ sở thăm khám có uy tín từ các nguồn chính thống. Sau đó chủ động thăm khám với bác sĩ để tìm hiểu nguyên nhân khiến thị lực thay đổi và phương án điều trị phù hợp.

Thị lực của cô Nguyễn Thị Thu Thủy (thứ 2, từ trái sang) ổn định sau khi chọn chủ động phẫu thuật đục thủy tinh thể cho cả hai mắt

Không chờ đến khi thị lực giảm sút gây ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày, chú Đào Minh Tấn (63 tuổi, TP.HCM) cũng chọn chủ động sắp xếp thời gian đi khám để kiểm tra.

“Nhà tôi gần Bệnh viện Mắt Sài Gòn nên tôi tự sắp xếp thời gian đi khám. Sau khi được các bác sĩ tư vấn, tôi quyết định lựa chọn phương pháp Phaco Không Dao. Chỉ vài phút phẫu thuật rất nhẹ nhàng, mà mắt sáng hẳn ra, sinh hoạt dễ dàng hơn và mình vẫn có thể chủ động trong cuộc sống”, chú Đào Minh Tấn cho biết.

Theo BSCKII Tăng Hồng Châu - đại diện Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn: “Đục thủy tinh thể thường có một số dấu hiệu điển hình như nhìn mờ, mắt như có màn sương che phủ hay nhìn chói… Đáng lưu ý, có những trường hợp đo thị lực vẫn đạt 10/10 nhưng thủy tinh thể đã bắt đầu đục, khiến người bệnh dễ chói mắt khi ra nắng hoặc khi đi đường gặp đèn xe ngược chiều, vừa gây khó chịu vừa tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Vì vậy, khi nhận thấy thị lực có thay đổi, người bệnh nên chủ động đi kiểm tra để xác định nguyên nhân và đánh giá tình trạng mắt. Từ kết quả thăm khám, bác sĩ sẽ tư vấn thời điểm và cách thức phù hợp để theo dõi, chăm sóc hoặc điều trị, qua đó giúp người bệnh bảo vệ thị lực sáng rõ và duy trì chất lượng cuộc sống”.

BSCKII Tăng Hồng Châu cũng khuyến cáo, người từ 50 tuổi trở lên nên duy trì thói quen khám mắt định kỳ 6 tháng/lần ngay cả khi chưa nhận thấy bất thường để phát hiện sớm các vấn đề về mắt và có hướng chăm sóc phù hợp.

Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn sở hữu đội ngũ chuyên môn và công nghệ phẫu thuật đục thủy tinh thể hiện đại

Khi có chỉ định điều trị, người bệnh cũng cần cân nhắc lựa chọn cơ sở nhãn khoa có đội ngũ chuyên môn và công nghệ phù hợp với tình trạng mắt. Với triết lý “Lấy người bệnh làm trung tâm”, Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn không ngừng đầu tư vào công nghệ và nâng cao năng lực chuyên môn, nhằm mang đến giải pháp điều trị phù hợp và trải nghiệm chăm sóc tốt hơn cho người bệnh đục thủy tinh thể.

Là một trong những đơn vị tiên phong đưa công nghệ Phaco Không Dao (Femtosecond Laser) vào phẫu thuật đục thủy tinh thể tại Việt Nam từ tháng 3/2025, đến nay Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn đã thực hiện thành công hơn 600.000 lượt phẫu thuật đục thủy tinh thể, trong đó có hơn 10.000 lượt được thực hiện bằng công nghệ Phaco Không Dao. Với hơn 30 bệnh viện và phòng khám chuyên khoa mắt trên toàn quốc, hệ thống cũng giúp người bệnh thuận tiện hơn trong việc tiếp cận các dịch vụ thăm khám, chăm sóc và điều trị nhãn khoa chất lượng cao.

Ngọc Minh