NSND Kim Xuân cho biết phía sau ánh đèn sân khấu, gia đình - đặc biệt là người chồng - luôn là chỗ dựa âm thầm suốt mấy chục năm làm nghề của bà.

Những năm diễn ở sân khấu Idecaf, có những đêm mưa như trút nước từ lúc mở màn cho đến khi vở diễn kết thúc. Khi ấy chồng nữ nghệ sĩ mặc áo mưa đi xe máy, lặng lẽ đợi vợ dưới gốc cây trước cổng sân khấu. Chỉ cần NSND Kim Xuân nhắn: "Em ra nha", ông chạy xe đến đưa vợ về nhà. NSND Kim Xuân nói mỗi lần như vậy đều cảm thấy thật bình yên và an toàn.

Một kỷ niệm khác bà vẫn không quên là những ngày quay phim Lục Vân Tiên ở Bến Tre, đoàn phim yêu cầu có mặt từ 3 rưỡi sáng. Lúc đó vợ chồng nữ nghệ sĩ còn ở cư xá Đô Thành, chồng cùng thức dậy lúc 2h sáng để chở vợ từ TPHCM xuống Bến Tre để quay đúng giờ.

NSND Kim Xuân bên người chồng đã hàng chục năm đưa đón đi làm.

Có lần, khi chia sẻ chuyện chồng thường xuyên đưa đón mình đi làm, Kim Xuân nhận được một bình luận: "Sao thấy chồng cô Kim Xuân lúc nào cũng đưa đón, ông rảnh quá hay ở không hay sao mà đi làm tài xế cho cô?".

Nữ nghệ sĩ nói không trách người viết những dòng đó, chỉ nghĩ rằng trước khi nhận xét về một ai, mỗi người nên dành cho nhau một chút suy nghĩ và sự thấu cảm bởi có những lời nói hay dòng chữ tưởng nhẹ nhưng lại có thể làm người khác tổn thương rất nhiều. NSND Kim Xuân chia sẻ với VietNamNet vài năm trở lại đây, bà càng trân quý gia đình hơn sau những trải nghiệm ấy.

Gia đình NSND Kim Xuân luôn đầm ấm và hạnh phúc.

Ảnh hưởng từ gia đình chồng - một gia đình gốc Huế nền nếp cũng là điều Kim Xuân nhắc đến khi nói về hành trình trưởng thành của mình. NSND Kim Xuân từng là người khá bốc đồng, có phần hiếu thắng thời trẻ nhưng chính môi trường sống bên nhà chồng đã dạy bà sự nhẫn nại, cách lắng nghe, cách cư xử chừng mực và biết đặt mình vào vị trí người khác. Những điều tưởng giản dị ấy theo nữ nghệ sĩ suốt cuộc đời, không chỉ trong gia đình mà cả trong cách làm nghề.

Ở tuổi 70, Kim Xuân giờ đã hạn chế để chồng phải đưa đón nhiều như trước, một phần nhờ các phương tiện công cộng như metro, xe buýt điện hay xe công nghệ giúp việc đi lại thuận tiện hơn. Nhưng điều khiến bà hạnh phúc là sự tận tụy ấy dường như đã truyền sang con trai. Ca sĩ Huy Luân cũng thường đưa đón vợ - MC Thanh Phương đi dẫn chương trình hay đi quay, giống như cách người cha từng âm thầm đồng hành với mẹ trong suốt nhiều năm.

Không chỉ con trai, con dâu cũng là một phần trong những kỷ niệm gia đình mà Kim Xuân trân quý. Trong một chương trình của Liên hoan Sân khấu TPHCM, nữ nghệ sĩ từng có dịp cùng con dâu đảm nhận vai trò người kể chuyện, qua đó có thêm cơ hội trải lòng về thành phố nơi mình sinh ra và lớn lên bên cạnh người thân trong gia đình.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Kim Xuân nói mình là người có phước khi chồng luôn tôn trọng nghề nghiệp của vợ, âm thầm hỗ trợ để toàn tâm toàn ý với công việc.

NSND Kim Xuân tên thật là Châu Thị Kim Xuân, sinh ngày 26/8/1956 tại TPHCM. Bà bén duyên nghệ thuật từ năm 19-20 tuổi, ra mắt khán giả qua phim điện ảnh Loan mắt nhung năm 1970 đóng cùng NSƯT Thanh Nga. Sau đó bà tiếp tục ghi dấu ấn với hàng loạt phim như Người đi tìm vàng, Ngọc trong đá, Ngôi sao cô đơn, Người nghèo cũng cười, Đồng tiền nhân nghĩa, Người đẹp Tây Đô...

Ở giai đoạn sau này, Kim Xuân được khán giả truyền hình nhớ đến qua nhiều vai diễn "bà mẹ quốc dân", cùng các phim điện ảnh gây chú ý như: Hạnh phúc máu, Em là bà nội của anh, Bao giờ có yêu nhau... Bà được phong tặng danh hiệu NSƯT năm 2001 và NSND năm 2019, là một trong những gương mặt gạo cội có sức ảnh hưởng lâu bền trên màn ảnh Việt.

NSND Kim Xuân trên sân khấu kịch:

Ảnh, video: Tư liệu