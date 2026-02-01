Tại buổi ra mắt phim điện ảnh Nhà mình đi thôi, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc NSND Kim Xuân ngồi gục đầu bất động gây xôn xao mạng xã hội.

Theo đó, tại sự kiện đông người, bà đột ngột cúi gục đầu, không có phản ứng với diễn biến xung quanh.

Diễn viên Uyển Ân phát hiện trạng thái "lạ" của NSND Kim Xuân, nhìn bà với vẻ mặt hoang mang. Sau thoáng chần chừ, cô thử lay gọi thì bà bất ngờ tươi cười đáp lại.

Đoạn clip ngắn được chia sẻ và lan tỏa mạnh trên mạng xã hội Facebook, TikTok.

Hàng nghìn bình luận nói rằng họ lo lắng cho tình trạng sức khỏe của NSND Kim Xuân. Có bình luận đặt nghi vấn bà có dấu hiệu bệnh nghiêm trọng. Một số khác lại thấy sợ hãi trước biểu hiện "lạ" của nữ nghệ sĩ 70 tuổi.

Khoảnh khắc gây hoang mang của NSND Kim Xuân

Trước đoạn clip gây xôn xao, NSND Kim Xuân vừa lên tiếng giải thích.

Theo đó, vào hôm ra mắt phim Nhà mình đi thôi, bà đã trải qua ngày làm việc với lịch trình dày đặc từ 9h sáng gồm: cúng công chiếu phim, ra mắt truyền thông, sự kiện thảm đỏ... Tối cùng ngày, NSND còn diễn vở Chung nhà tại Sân khấu Thiên Đăng.

Lịch công việc căng thẳng khiến Kim Xuân bị tái phát bệnh đau dạ dày mãn tính. Cơn đau quặn khiến bà gồng cứng người, tạo nên khoảnh khắc "lạ" tại buổi ra mắt phim.

Vài ngày trước, khi diễn kịch Tết, Kim Xuân cũng bị bệnh đau dạ dày hành hạ trên sân khấu.

Nữ nghệ sĩ gạo cội cảm ơn sự quan tâm của khán giả đồng thời xin lỗi vì gây lo lắng và để công chúng nhìn thấy hình ảnh không hay của bản thân.

Bà nói thêm đang uống thuốc và tĩnh dưỡng để phục hồi sức khỏe.

Hải Âu