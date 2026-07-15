Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 trên đoạn từ đường Kinh Dương Vương (TPHCM) đến ranh tỉnh Long An (cũ) dài hơn 9,6km, mở rộng mặt đường lên 60m, đáp ứng 10-12 làn xe. Tuyến đi qua phường Tân Tạo, An Lạc, Bình Đông cùng các xã Tân Nhựt và Bình Chánh.

Sáng 13/7, nhiều căn nhà mặt tiền dọc Quốc lộ 1 (xã Bình Chánh, TPHCM) đã được tháo dỡ, tạo mặt bằng sạch phục vụ dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường.

Hiện Xã Bình Chánh đang đẩy nhanh giải quyết thủ tục cấp phép xây dựng, sửa chữa nhà và chuyển mục đích sử dụng đất cho các hộ dân thuộc diện giải tỏa dự án mở rộng Quốc lộ 1.

Theo ghi nhận của VietNamNet, nhiều hộ dân đã thuê đơn vị thi công cùng xe chuyên dụng để tháo dỡ nhà, bàn giao mặt bằng.

Công nhân liên tục phun nước lên đống xà bần nhằm hạn chế bụi phát tán trong quá trình máy xúc thu gom vật liệu sau khi tháo dỡ căn nhà.

Theo anh Nguyễn Lâm Tùng, một hộ dân thuộc diện giải tỏa ở xã Bình Chánh, Quốc lộ 1 qua địa bàn thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm do mặt đường chật hẹp. Anh cho rằng việc mở rộng tuyến đường là cần thiết để giảm áp lực giao thông và kỳ vọng dự án sẽ sớm được triển khai sau khi công tác bàn giao mặt bằng hoàn tất.

Ông Võ Tấn Phú (52 tuổi, ngụ xã Bình Chánh, TPHCM) cho biết gia đình đã hoàn tất tháo dỡ phần nhà thuộc diện giải tỏa sau khi nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng cho dự án. Ông kỳ vọng công trình sớm được triển khai, hoàn thành đúng tiến độ để góp phần giảm ùn tắc, giúp người dân đi lại thuận tiện hơn.

Sau khi tháo dỡ nhà, người dân tiếp tục thu dọn đồ đạc, vận chuyển tài sản để nhanh chóng bàn giao mặt bằng sạch cho dự án.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Bình Chánh, dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 qua địa bàn thu hồi hơn 260.465m² đất, ảnh hưởng đến 828 trường hợp, gồm 295 hộ bị giải tỏa toàn bộ, 503 hộ bị giải tỏa một phần và 30 tổ chức.

Khi hoàn thành, dự án mở rộng Quốc lộ 1 sẽ góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc kéo dài tại cửa ngõ phía tây TPHCM, đồng thời nâng cao năng lực kết nối với các tỉnh miền Tây, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và chỉnh trang đô thị khu vực.