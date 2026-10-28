Phường An Cựu (TP Huế) khai trương mô hình “Không gian chờ thân thiện” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Tại đây, người dân có thể tự phục vụ cà phê, trà, nước suối, kẹo miễn phí trong lúc chờ giải quyết hồ sơ, giấy tờ.

Không gian chờ thân thiện

Đến Trung tâm Phục vụ hành chính công phường An Cựu làm giấy tờ cho người cao tuổi vào sáng 27/10, sau khi nộp hồ sơ ở bộ phận một cửa, ông Hoàng Đình Phi (76 tuổi, ở đường Hoàng Văn Thụ) rất bất ngờ khi được cán bộ Trung tâm trao cho một thiết bị rung, giống loại thường thấy ở quán cà phê để báo khi hồ sơ được giải quyết xong.

Cầm thiết bị trên tay, không phải đứng chờ trước quầy bộ phận một cửa, ông Phi được cán bộ phường hướng dẫn đến “Không gian chờ thân thiện” ngồi đợi.

Mô hình “Không gian chờ thân thiện”, nơi người dân tự phục vụ cà phê, trà, nước và kẹo miễn phí khi chờ làm thủ tục hành chính. Ảnh: Lê Bằng

Tại đây có sẵn cà phê hòa tan, trà, nước và kẹo để người dân tự phục vụ, không mất phí trong lúc chờ cán bộ xử lý hồ sơ. Khi hồ sơ được giải quyết xong, thiết bị sẽ báo để người dân quay lại quầy nhận kết quả.

Ông Phi cho biết, khi làm thủ tục hành chính, cán bộ các bộ phận làm việc rất nhiệt tình, vui vẻ và hướng dẫn tận tình cho người dân. Đặc biệt, các thủ tục trực tuyến được giải quyết rất nhanh.

“Không gian chờ thân thiện này tôi thấy rất hay, thiết thực và sáng tạo. Ngồi đây uống cà phê, khi nào xong thì máy báo vào nhận kết quả, có cảm giác thoải mái hơn. Mọi lần tôi đến làm hồ sơ cứ phải đi tới đi lui chờ kết quả, vừa gây áp lực cho cán bộ xử lý, lại cảm thấy mệt mỏi vì chờ đợi”, ông Phi chia sẻ.

Ngồi uống cà phê trong lúc chờ xử lý hồ sơ tại “Không gian chờ thân thiện”, bà Nguyễn Thị Thu Hồng (66 tuổi, ở đường Nguyễn Hữu Cảnh) cho biết, đây là lần đầu tiên bà thấy người dân được phục vụ cà phê miễn phí khi đi làm hồ sơ.

Cán bộ đưa thẻ báo rung cho người dân sau khi nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường An Cựu. Ảnh: Lê Bằng

“Phường bố trí không gian chờ có nước, cà phê, trà miễn phí là cách làm rất thiết thực, giúp người dân thoải mái hơn khi chờ làm hồ sơ. Mong sao mô hình này được duy trì lâu dài để người dân có không gian chờ khi đến làm thủ tục”, bà Hồng nói.

Được biết, mô hình “Không gian chờ thân thiện” được UBND phường An Cựu triển khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Khi đến làm thủ tục, người dân được hướng dẫn lấy số thứ tự và nhận thẻ báo rung. Trong khi chờ đợi, Trung tâm bố trí nước uống, cà phê và kẹo miễn phí, giúp người dân có không gian chờ thoải mái hơn.

Mô hình được xây dựng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Mục tiêu không chỉ là giải quyết hồ sơ đúng quy định, đúng hạn mà còn hướng đến xây dựng môi trường hành chính gần gũi, văn minh, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình liên hệ, giải quyết công việc.

Chính quyền gần gũi với người dân

Ông Phan Đăng Phú Khánh, quyền Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường An Cựu cho biết, tại không gian chờ được bố trí tivi để thông tin về các hoạt động nổi bật của phường và các chỉ số về thủ tục hành chính công, qua đó kịp thời tuyên truyền đến người dân.

Ông Hoàng Đình Phi ngồi uống cà phê trong lúc chờ cán bộ xử lý hồ sơ. Ảnh: Lê Bằng

Theo ông Khánh, mô hình “Không gian chờ thân thiện” được xây dựng từ yêu cầu thực tiễn, với mong muốn tạo không gian chờ đợi thoải mái, gần gũi, thuận tiện để người dân nghỉ ngơi khi làm thủ tục hành chính.

Không chỉ góp phần cải thiện điều kiện phục vụ tại Trung tâm, mô hình còn thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của chính quyền đối với người dân và doanh nghiệp. Qua đó, từng bước rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền với nhân dân, xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức phường An Cựu trách nhiệm, tận tâm, chuyên nghiệp và gần dân.

Cán bộ hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến tại thiết bị Kiosk. Ảnh: Lê Bằng

Bà Hoàng Thị Như Thanh, Chủ tịch UBND phường An Cựu, cho biết ngoài mô hình “Không gian chờ thân thiện”, phường còn triển khai mô hình “Hộp thư số - Lắng nghe, tiếp nhận, kết nối, phục vụ” tại 24/24 tổ dân phố.

Đây là kênh để người dân gửi phản ánh, kiến nghị, đề xuất ý tưởng xây dựng khu dân cư và đóng góp cho sự phát triển của địa phương.

Ngoài ra, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường còn triển khai thiết bị Kiosk tương tác tự động có màn hình cảm ứng kết hợp trí tuệ nhân tạo, nhằm hỗ trợ người dân trong quá trình thực hiện thủ tục.

“Việc kết hợp các mô hình tạo ra thêm kênh tương tác, nâng cao tính thuận tiện trong giải quyết công việc, đồng thời thúc đẩy đội ngũ cán bộ, công chức đổi mới phương thức phục vụ, xây dựng môi trường hành chính cởi mở, thân thiện và hiệu quả.

Mô hình được thực hiện từ nguồn xã hội hóa, thông qua việc kêu gọi sự đóng góp từ các mạnh thường quân. Phường cố gắng duy trì chương trình này lâu dài”, bà Thanh nói.