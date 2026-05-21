Cứ đều đặn trước giờ làm việc chính thức vào buổi sáng, 31 cán bộ xã Ea Ning lại cùng nhau quây quần vui vẻ bên ly cà phê trong khuôn viên trụ sở. Buổi gặp gỡ đầu giờ đã tạo ra động lực, sự nhiệt huyết và tinh thần thoải mái cho một ngày lao động mới.

Các cán bộ bên ly cà phê kết nối công việc đầu giờ sáng. Ảnh: HD

Trong số 31 cán bộ này có cả Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã cùng cán bộ công nhân viên chức và người lao động. Hoạt động uống cà phê sáng tại xã Ea Ning được bắt đầu từ tháng 7/2025.

Theo thống nhất, mỗi tháng, các thành viên đóng góp 500.000 đồng vào quỹ để duy trì buổi cà phê sáng. Số tiền này không chỉ chi trả cho việc uống cà phê mà còn được dùng để tổ chức sinh nhật, tặng quà cho các thành viên.

Chia sẻ với VietNamNet, anh Đàm Văn Phan - Chánh Văn phòng UBND xã Ea Ning cho biết, được sự thống nhất của lãnh đạo xã, với tinh thần tự nguyện, 31 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã cùng nhau góp tiền để mua cà phê, đường, sữa, cũng như trang bị dụng cụ pha cà phê phục vụ ngay tại cơ quan trước giờ hành chính.

Ly cà phê sáng là sợi dây kết nối giữa lãnh đạo và nhân viên ở xã Ea Ning. Ảnh: HD

Anh Phan chia sẻ thêm, thay vì ra quán bên ngoài, mọi người cùng gặp gỡ tại cơ quan từ sớm, vừa thưởng thức ly cà phê sáng, vừa trao đổi công việc, chia sẻ kinh nghiệm và tạo không khí gần gũi, thân thiện trong tập thể.

"Tất cả đều thực hiện trên tinh thần đoàn kết, tự nguyện, không sử dụng ngân sách nhà nước, không ảnh hưởng đến thời gian làm việc hay nhiệm vụ chuyên môn. Lúc đầu chỉ có 17 người, đến nay đã có 31 người tham gia. Việc uống cà phê sáng tại cơ quan đã tạo nên một không gian sinh hoạt tiết kiệm và gắn kết", anh Phan nói.

Một góc cà phê sáng tại trụ sở xã Ea Ning. Ảnh: HD

Ông Chu Thanh Tấn - Chủ tịch UBND xã Ea Ning cho biết, mục đích của việc uống cà phê trước giờ làm tại cơ quan nhằm tạo sự gần gũi, hòa đồng giữa lãnh đạo và chuyên viên.

Theo ông Tấn, khoảng thời gian uống cà phê buổi sáng rất quý giá, đây cũng là nơi để mọi người trao đổi, thảo luận, xin ý kiến lãnh đạo về các phần việc đang triển khai hoặc rút kinh nghiệm những việc đã hoàn thành", ông Tấn cho hay.

"Thông qua buổi cà phê sáng, những nội dung công việc của cơ quan đã được trao đổi và xử lý kịp thời, đặc biệt là giảm tải được số lượng cuộc họp, hội nghị của cơ quan theo Chỉ thị 09 của Tỉnh ủy. Tới đây, nếu được sự đồng ý của thường trực, chúng tôi sẽ tổ chức các buổi cà phê sáng hằng tuần, tháng để gặp gỡ người dân và doanh nghiệp nhằm tạo sự gần gũi giữa chính quyền với nhân dân cũng như doanh nghiệp", ông Tấn cho hay.

Từ ngày 1/7/2025, xã Ea Ning được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của các xã Cư Êwi, Ea Hu và Ea Ning.

Sau khi thành lập, xã Ea Ning có diện tích hơn 86km2, dân số hơn 34.000 người. Kinh tế của người dân chủ yếu dựa vào các loại cây có giá trị kinh tế cao như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng...