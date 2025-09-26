Theo truyền thông địa phương, sau khi bão đi qua hôm 24/9, hải sản xuất hiện dày đặc, phủ kín bãi biển Sán Vĩ ở Quảng Đông.

Ảnh chụp màn hình

Nhiều người dân địa phương coi đây như một “bữa tiệc trời ban”, tranh thủ thu gom ngao, nghêu, trai, hàu với khối lượng lên tới hàng trăm kg chỉ trong vài giờ.

Ảnh chụp màn hình

“Đêm qua, tôi bắt được hơn 100kg ngao, trai và trai lông chỉ trong 2 tiếng. Sau mỗi trận bão, biển thường mang lại cho chúng tôi rất nhiều hải sản, thậm chí cả hàu to và nghêu lớn”, một người dân chia sẻ.

Trong khi đó, ở khu vực Đại lộ Almirante Lacerda và đường Rua da Doca Seca ở Macau, rất đông người dân cũng tụ tập để “đánh bắt” cá khi nước lũ bắt đầu rút.

Ảnh chụp màn hình

Họ sử dụng đủ loại dụng cụ, từ bao tải, lưới đánh cá cho đến những phương tiện ngẫu hứng như xô, chậu,... để giành giật "chiến lợi phẩm".

Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, trái với khung cảnh hồ hởi của người dân, giới chức địa phương lập tức phải phát đi cảnh báo đề phòng: "Dù bão đã suy yếu, song không được có tâm lý chủ quan".

Dịch vụ Phát thanh Khẩn cấp Quốc gia Trung Quốc cũng nhấn mạnh: "Dù có thể dễ dàng thu nhặt tôm cá, hải sản trong thời gian này, song không phải loại nào cũng an toàn. Nhiều sinh vật có thể đã bị hư hỏng sau bão, dễ dẫn đến ngộ độc nếu ăn phải“.

Siêu bão Ragasa được xem là một trong những cơn bão mạnh nhất trong năm 2025 tại Trung Quốc. Vượt qua Philippines, Ragasa đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông, cũng như gây ảnh hưởng nặng nề tới các khu vực như Hong Kong, Macau và các thành phố miền nam Trung Quốc.

Ragasa suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi di chuyển vào vùng phía bắc Việt Nam.

Theo Singtao, Hk01