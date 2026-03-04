Vừa qua, cơn mưa lớn kéo dài đã làm nhiều diện tích thuốc lá tại xã Pờ Tó (tỉnh Gia Lai) bị ngập. Nhiều ruộng thuốc đang trong giai đoạn phát triển hoặc chuẩn bị thu hoạch bị úng nước, héo rũ và cháy lá, khó có khả năng phục hồi.

Tại thôn Voong Boong (xã Pờ Tó), bà Ngô Thị Huệ (41 tuổi, trú thôn Bình Tây) lặng người nhìn ruộng thuốc lá đang dần héo úa từng ngày. Không có đất sản xuất, hai mẹ con bà phải thuê khoảng 7ha đất để trồng thuốc lá mưu sinh.

Ruộng thuốc lá của bà Ngô Thị Huệ bị héo rũ, cháy lá. Ảnh: Trần Hoàn

Theo bà Huệ, cây thuốc đã được trồng tròn hai tháng, đang trổ bông và chuẩn bị bẻ ngọn để bước vào giai đoạn thu hoạch thì bất ngờ gặp mưa lớn. Chỉ trong thời gian ngắn, khoảng 6ha thuốc lá bị ngập úng, lá cháy và héo gần hết, coi như mất trắng.

“Mùa thuốc năm nay rất vất vả. Đầu vụ, tôi đã chuẩn bị giống cho toàn bộ 7ha nhưng lại bị bão tàn phá hư hỏng nên phải gieo trồng lại từ đầu. Đến lúc gần thu hoạch thì gặp mưa lớn khiến ruộng thuốc bị héo úa, thiệt hại vô cùng”, bà Huệ nghẹn ngào nói.

Thời điểm trời đổ mưa, hai mẹ con bà đã lặn lội ra ruộng khơi mương thoát nước, đồng thời dùng máy bơm hút nước ra ngoài với hy vọng cứu cây thuốc - nhưng mọi nỗ lực đều không mang lại kết quả.

Bà Ngô Thị Huệ khóc nghẹn bên ruộng cây thuốc lá bị hư hại. Ảnh: Trần Hoàn

“Mẹ con tôi không có ruộng nương, cuộc sống chỉ trông chờ vào mấy ha thuốc lá. Tiền thuê đất gần 250 triệu đồng, chúng tôi mới chỉ trả trước tiền đặt cọc; còn tiền công ty đầu tư giống và phân bón cho 7ha là hơn 400 triệu đồng. Giờ thuốc hư hại, chúng tôi không biết lấy gì để trả nợ”, bà Huệ rưng rưng.

Theo bà, nhiều người dù mất mùa vẫn còn đất đai hoặc công việc khác để xoay xở, còn mẹ con bà thì gần như không còn sinh kế nào khác. Với tình cảnh hiện tại, ngay cả khi công ty cho khất nợ tiền đầu tư, mẹ con bà cũng không biết duy trì cuộc sống bằng cách nào. Nghĩ đến khoản nợ gần 650 triệu đồng, bà Huệ không khỏi rơi vào cảnh tuyệt vọng.

Không chỉ riêng gia đình bà Huệ, nhiều hộ trồng thuốc lá tại thôn Voong Boong cũng đang đứng trước nguy cơ thiệt hại nặng nề.

Chị Trần Thị Hường (28 tuổi, trú thôn Bình Hòa, xã Pờ Tó) cho biết, gia đình trồng 3,7ha thuốc lá thì khoảng 2,5ha bị ảnh hưởng sau trận mưa. Do ruộng nằm ở khu vực trũng, khả năng thoát nước kém, trong khi cây thuốc mới trồng hơn một tháng, còn non và khả năng chống chịu yếu nên nhanh chóng bị héo úa.

Mấy ngày hôm nay, chị Trần Thị Hường luôn túc trực ngoài ruộng để tìm cách cứu cây thuốc lá. Ảnh: Trần Hoàn

Theo chị Hường, cán bộ kỹ thuật của công ty thu mua cho biết nếu ngọn cây chưa gục xuống thì vẫn có khả năng cứu được. Người trồng cần khơi thông mương thoát nước, sau đó phun thuốc kích rễ để cây phục hồi.

“Mấy ngày nay tôi gần như túc trực ngoài ruộng để tìm cách cứu cây. Chỉ mong nước rút nhanh và thuốc lá có thể hồi lại phần nào, nhưng cũng chưa biết kết quả ra sao”, chị Hường chia sẻ.

Nhìn ruộng thuốc lá héo rũ từng ngày, người phụ nữ trẻ không khỏi lo lắng. Tổng chi phí thuê đất và tiền công ty đầu tư cho vụ thuốc lên tới gần 400 triệu đồng, trong khi khả năng thu hoạch đang ngày càng mong manh.

Theo anh Kiều Văn Sang, từ trước đến nay chưa từng xuất hiện cơn mưa đầu mùa nào sớm và lớn như vậy. Ảnh: Trần Hoàn

Từ xã Ia Pa, anh Kiều Văn Sang (35 tuổi) cũng đến thôn Voong Boong thuê hơn 5ha đất để trồng thuốc lá. Hiện cây thuốc đã phát triển được khoảng 20 lá, cao chừng 1,5m và chuẩn bị bẻ ngọn để thu hoạch thì trận mưa bất ngờ xảy ra, khiến gần 2ha bị ảnh hưởng.

Theo anh Sang, từ trước đến nay chưa từng xuất hiện cơn mưa đầu mùa nào sớm và lớn như vậy. Thông thường, trong mùa khô mưa chỉ xuất hiện vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4 âm lịch. Thời điểm đó, việc thu hoạch của bà con gần như đã hoàn tất nên mức độ thiệt hại thường không đáng kể.

“Bình quân mỗi ha thu được khoảng 4 tấn thuốc lá khô, giá bán cho công ty khoảng 60.000 đồng/kg. Nếu ruộng thuốc không thể phục hồi, mỗi ha có thể thiệt hại khoảng 240 triệu đồng”, anh Sang cho biết.

Tại xã Pờ Tó có khoảng 80ha thuốc lá bị ngập úng, trong đó khoảng 30ha bị thiệt hại. Ảnh: Trần Hoàn

Theo ông Trần Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Pờ Tó, qua kiểm tra sơ bộ, trận mưa vừa qua đã khiến khoảng 80ha thuốc lá trên địa bàn bị ngập úng, trong đó khoảng 30ha bị thiệt hại.

Hiện chính quyền địa phương đang thành lập tổ kiểm tra để đánh giá cụ thể mức độ thiệt hại, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan tìm giải pháp hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.