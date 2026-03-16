Ngày 16/3, Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức Hội nghị nhằm tổng kết hoạt động năm 2025 và công bố kế hoạch biểu diễn trong năm tới.

Vị thế của xiếc Việt Nam trên đấu trường quốc tế

Theo báo cáo của NSND Tống Toàn Thắng - Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, 2025 đơn vị đã tổ chức 267 buổi biểu diễn, phục vụ hơn 113.000 lượt khán giả. Tổng doanh thu tăng 20,7% so với năm 2024, cho thấy tín hiệu khởi sắc của nghệ thuật xiếc trong việc thu hút công chúng.

NSND Tống Toàn Thắng.

Bước sang năm 2026, các hoạt động biểu diễn và giao lưu quốc tế đã được triển khai sôi động. Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, NSND Tống Toàn Thắng cho biết, từ mùng 3 tết Nguyên đán, tại Rạp xiếc Trung ương, Liên đoàn đã khai xuân bằng chương trình Ngựa du xuân 3 miền.

Dịp đầu năm, đoàn nghệ sĩ của Liên đoàn đã lên đường biểu diễn phục vụ khán giả tại các vùng sâu, vùng xa của tỉnh Quảng Ninh. Song song với hoạt động biểu diễn trong nước, Liên đoàn tham gia các sự kiện nghệ thuật quốc tế.

Đáng chú ý, NSND Tống Toàn Thắng đã dẫn đoàn gồm 7 nghệ sĩ tham dự Festival Internacional del Circ Elefant d’Or 2026 (Liên hoan Xiếc quốc tế Con voi Vàng) tại Tây Ban Nha - một trong những liên hoan xiếc uy tín trên thế giới. Tại đây, đoàn Việt Nam mang tới 3 tiết mục gồm: Duo Love, Đu nón và Đế kiếm trên đu. Cả 3 tiết mục đều xuất sắc giành giải thưởng, trong đó có 1 giải Voi Bạc, 1 giải Voi Đồng và 1 giải Đặc biệt.

Tiết mục "Đu nón".

Gần đây, Liên đoàn tiếp tục đón tin vui khi tiết mục Đu nón được mời tham dự Liên hoan Xiếc Monte Carlo vào tháng 1/2027.

Năm 2026 đánh dấu cột mốc đặc biệt đối với Liên đoàn Xiếc Việt Nam khi đơn vị kỷ niệm 70 năm hình thành và phát triển (1956-2026). Trên cơ sở tổng kết kết quả hoạt động năm 2025, Liên đoàn đã xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2026.

Theo đó, đơn vị đặt mục tiêu tổ chức khoảng 280-300 buổi biểu diễn tại Rạp xiếc Trung ương, đồng thời dàn dựng, làm mới khoảng 20-25 chương trình và tiết mục.

Bên cạnh đó, tại Trung tâm Nghệ thuật Giải trí IONAH, liên đoàn dự kiến tổ chức từ 30-50 buổi biểu diễn mỗi năm. Các chương trình tại đây sẽ tập trung phát triển những sản phẩm nghệ thuật mang tính giải trí - trải nghiệm, hướng tới phục vụ đông đảo khán giả, đặc biệt là khách du lịch trong nước và quốc tế.

Song song với hoạt động biểu diễn trong nước, Liên đoàn Xiếc Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, đầu tư xây dựng các tiết mục chất lượng cao và dự kiến tham gia khoảng 8 liên hoan, cuộc thi xiếc quốc tế trong năm 2026.

Chuyển đổi số trong xiếc

Bước sang giai đoạn mới, Liên đoàn Xiếc Việt Nam xác định việc đổi mới phương thức hoạt động là yếu tố quan trọng để tạo đà phát triển. Trong đó, chuyển đổi số được xem là một hướng đi trọng tâm.

Bên cạnh các dự án phát triển nghệ thuật, Liên đoàn Xiếc Việt Nam cũng chú trọng những hoạt động mang tính cộng đồng. Ngay trong tháng 3, đơn vị sẽ triển khai dự án hỗ trợ trẻ tự kỷ mang tên Cùng nâng bước chân em.

Theo NSND Tống Toàn Thắng, nhiều trẻ em yếu thế đặc biệt là trẻ tự kỷ có những khả năng và tiềm năng đặc biệt nhưng ít cơ hội tiếp cận nghệ thuật. Việc đưa các em đến gần hơn với xiếc không chỉ giúp các em thưởng thức nghệ thuật mà còn tạo điều kiện để trực tiếp trải nghiệm, thậm chí bước lên sân khấu.

Thời gian qua, các nghệ sĩ của Liên đoàn đã đến trực tiếp các trung tâm nơi các em sinh sống để hướng dẫn luyện tập. Qua tiếp xúc ban đầu, nhiều em đã có những chuyển biến tích cực trong sinh hoạt và giao tiếp trở nên tự tin và cởi mở hơn.

NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Phát biểu tại sự kiện, NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cho biết ấn tượng sâu sắc những buổi xem các tiết mục xiếc qua truyền hình từ thời nhỏ.

Theo Cục trưởng, trước đây khán giả Việt Nam chủ yếu chỉ được xem những tiết mục xiếc đỉnh cao của thế giới qua màn ảnh nhỏ. Vì vậy, khi chứng kiến sự trưởng thành và hội nhập của Liên đoàn Xiếc Việt Nam trên sân khấu quốc tế, NSND Xuân Bắc thấy vui và tự hào.

NSND Xuân Bắc cho rằng những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước hiện nay xác định rõ vai trò của văn hóa trong sự phát triển đất nước. Văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là động lực cho sự phát triển bền vững của xã hội, trong đó nghệ thuật biểu diễn giữ vị trí quan trọng.

Ông cũng đánh giá cao những bước đi của Liên đoàn Xiếc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của NSND Tống Toàn Thắng, đặc biệt là việc kết nối với các doanh nghiệp và nhà đầu tư thông qua hội nghị khách hàng.

"Đã qua rồi thời các đơn vị nghệ thuật nhà nước chỉ ngồi chờ đến khi có chương trình mới biểu diễn hay suy nghĩ đơn vị nghệ thuật nhà nước chỉ tiêu tiền để phục vụ nhiệm vụ chính trị. Khi văn hóa được đặt ngang hàng với kinh tế và chính trị, vai trò của nghệ thuật biểu diễn càng trở nên quan trọng trong sự phát triển chung của đất nước", NSND Xuân Bắc nhấn mạnh.

NSND tin tưởng với sự chung tay của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nghệ sĩ và truyền thông xiếc Việt Nam sẽ có thêm nhiều bước phát triển mới, trở thành điểm sáng của nghệ thuật biểu diễn và góp phần vào sự phát triển chung của văn hóa Việt Nam thời gian tới.