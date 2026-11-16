38 tuổi nhưng anh H. có tiền sử tăng huyết áp 5 năm nhưng không uống thuốc đều đặn, khi thức giấc đi vệ sinh đã bất ngờ đột quỵ. Bác sĩ xác định bệnh nhân bị xuất huyết não vùng cầu não.

Anh T.M.H (38 tuổi, trú tại xã Cố Đô, Hà Nội) được gia đình đưa đến Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cấp cứu sau khi đột ngột xuất hiện các dấu hiệu bất thường.

Tối 2/11, anh H. đi ngủ trong tình trạng sức khỏe bình thường. Hơn một giờ sau, khi thức dậy đi vệ sinh, anh bất ngờ choáng váng, đau đầu dữ dội, méo miệng, nói khó và yếu nửa người bên trái, không thể tự đi lại. Kết quả chụp cộng hưởng từ sọ não phát hiện tổn thương xuất huyết não vùng cầu não lệch phải.

Theo người nhà, bệnh nhân 38 tuổi nhưng đã có tiền sử tăng huyết áp khoảng 5 năm và không duy trì uống thuốc đều đặn theo hướng dẫn của bác sĩ.

Bệnh nhân được bác sĩ theo dõi sau xuất huyết não. Ảnh: BVCC.

Theo bác sĩ Nguyễn Tấn Dũng, Khoa Cấp cứu và Điều trị tích cực Thần kinh - Đột quỵ, Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, xuất huyết cầu não là thể đột quỵ nặng, có nguy cơ tử vong cao. Người bệnh cần được cấp cứu, điều trị kịp thời để hạn chế nguy cơ diễn biến nghiêm trọng và di chứng lâu dài.

Tại Trung tâm Đột quỵ, bệnh nhân được điều trị theo phác đồ, tập trung kiểm soát huyết áp, xử trí phù não, hỗ trợ tuần hoàn não và theo dõi sát diễn biến thần kinh.

Sau 4 ngày, tình trạng anh H. có chuyển biến tích cực. Bệnh nhân duy trì ý thức tỉnh táo, triệu chứng nói khó giảm, cơ lực tay và chân bên trái cải thiện từ 1/5 lên 3/5. Người bệnh tiếp tục được theo dõi, điều trị và phục hồi chức năng.

Tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ quan trọng của đột quỵ, trong đó có xuất huyết não. Huyết áp tăng kéo dài có thể làm tổn thương thành mạch, khiến mạch máu não dễ xảy ra biến cố. Trong khi đó, bệnh thường không có triệu chứng rõ ràng, khiến nhiều người chủ quan, bỏ qua việc theo dõi và điều trị.

Việc tự ý ngừng thuốc, uống thuốc không đều hoặc chỉ dùng thuốc khi thấy huyết áp tăng khiến huyết áp khó được kiểm soát, làm gia tăng nguy cơ biến chứng.

Bác sĩ Dũng khuyến cáo người trẻ được chẩn đoán tăng huyết áp cần theo dõi huyết áp thường xuyên, khám định kỳ và tuân thủ phác đồ điều trị. Người bệnh không tự ý ngừng hoặc thay đổi thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

Khi xuất hiện các dấu hiệu như méo miệng, nói khó, yếu hoặc liệt tay chân đột ngột, đau đầu dữ dội, chóng mặt, mất thăng bằng, người dân cần nghĩ đến nguy cơ đột quỵ và nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu; không nên tự điều trị tại nhà hoặc chờ triệu chứng tự thuyên giảm.

Đột quỵ không chỉ xảy ra ở người cao tuổi. Người trẻ có bệnh nền, đặc biệt là tăng huyết áp không được kiểm soát, vẫn có thể đối mặt với biến cố nguy hiểm. Chủ động phát hiện và điều trị tăng huyết áp là cách quan trọng để giảm nguy cơ đột quỵ.

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