Đà Nẵng:

Một vụ nổ lớn xảy ra tại nhà dân ở xã Núi Thành (TP Đà Nẵng) khiến người đàn ông 58 tuổi tử vong, thi thể không còn nguyên vẹn.

Chiều 12/11, trao đổi với PV VietNamNet, ông Đỗ Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Núi Thành (TP Đà Nẵng), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ nổ lớn khiến một người đàn ông tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h cùng ngày, người dân nghe tiếng nổ lớn phát ra từ nhà ông D.D. (58 tuổi, trú thôn Khương Mỹ, xã Núi Thành).

Khi đến kiểm tra, người dân phát hiện ông D. đã tử vong, thi thể không còn nguyên vẹn. Vụ nổ cũng khiến một số vật dụng bên trong nhà bị hư hỏng.

Lực lượng cức năng phong tỏa hiện trường. Ảnh: Thanh Hòa

Đáng chú ý, camera an ninh của một hộ dân gần hiện trường đã ghi lại thời điểm xảy ra vụ việc. Hình ảnh cho thấy một luồng sáng lóe lên, khói bụi bốc cao và một số vật dụng văng từ trong nhà ra phía đường.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm và thu thập thông tin phục vụ điều tra.