Vĩnh Long:

Người dân phát hiện một phụ nữ chạy ra khỏi phòng trọ trong tình trạng quần áo bốc cháy tại Vĩnh Long. Nạn nhân tử vong sau đó, trên người có nhiều vết thương nghi do bị đâm bằng dao.

Ngày 10/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đang điều tra vụ giết người xảy ra tại một nhà trọ ở ấp Phước Yên, xã Phú Qưới. Nghi phạm có liên quan đến vụ việc là Trần Bá Triết (24 tuổi, quê ấp Trường Đông A, xã Phong Điền, TP Cần Thơ)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h19 cùng ngày, Công an xã Phú Quới nhận được tin báo về vụ việc có dấu hiệu giết người tại một nhà trọ thuộc khu dân cư ấp Phước Yên. Ngay sau đó, lực lượng công an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh đến hiện trường xác minh.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Anh Nam

Ghi nhận ban đầu, vào thời điểm trên, nhiều người nghe tiếng nổ và phát hiện lửa bùng lên từ phòng trọ số 4. Ít phút sau, Trần Bá Triết cầm dao chạy ra khỏi phòng trọ của chị P.T.N.H. (32 tuổi, ngụ xã Càng Long, tỉnh Vĩnh Long).

Chị H. chạy theo phía sau trong tình trạng quần áo bốc cháy. Khi đến cửa nhà trọ, nạn nhân gục xuống và tử vong sau đó. Trên người chị H. có nhiều vết thương nghi do dao đâm, cơ thể bị cháy.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã giữ Triết để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân và diễn biến vụ việc.