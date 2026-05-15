Ngày 15/5, Thượng tá Nguyễn Trần Tuấn - Trưởng Công an phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa vận động, thuyết phục anh N.Đ.L.G. (SN 1994, tạm trú tại Đắk Lắk) đến cơ sở y tế sau 2 ngày cầm dao cố thủ trong quán cà phê.

Công an túc trực xuyên đêm để đảm bảo an toàn cho người dân trong khu vực. Ảnh: NH

Trước đó, sáng 13/5, anh G. bất ngờ mang dao vào một quán cà phê trên đường Y Bih Alêô.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để vận động anh G. buông hung khí. Tuy nhiên, anh G. vẫn cố thủ bên trong quán và đòi tự sát.

Công an đã phải phong tỏa tuyến đường, túc trực xuyên đêm để đảm bảo an toàn cho người dân khu vực.

Đến 22h ngày 14/5, sau nhiều giờ được thuyết phục, anh G. dần buông dao. Công an đã khống chế thành công và đưa người đàn ông đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.

Theo Thượng tá Nguyễn Trần Tuấn, anh G. có biểu hiện trầm cảm, dù không đe dọa người khác nhưng liên tục đòi tự sát nên việc khống chế trực tiếp gặp nhiều khó khăn.

"Anh G. từng làm điều dưỡng tại một bệnh viện nhưng đã nghỉ việc. Quá trình vận động và đưa anh G. đến cơ sở y tế diễn ra an toàn, không gây thương tích cho bất kỳ ai", ông Tuấn cho biết.