Chiều 14/8, các đơn vị nghiệp vụ của Công an TPHCM đang phối hợp với Công an phường Bình Dương, các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng làm một người tử vong, hai người khác bị thương.

Người dân cùng lực lượng chức năng dập lửa bốc cháy từ cabin xe đầu kéo. Ảnh: T.T

Theo thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày, một người đàn ông (chưa rõ danh tính) chặn xe đầu kéo tại giao lộ đường N13-D3 (thuộc phường Bình Dương, TPHCM). Sau khi chặn đầu xe, người này dùng hung khí tấn công đôi nam nữ đang ngồi trên cabin.

Bị tấn công thương tích, hai nạn nhân lập tức bỏ chạy khỏi xe tri hô kêu cứu và được người đi đường phát hiện hỗ trợ đưa đến bệnh viện.

Sau khi gây án, người đàn ông bất ngờ leo lên cabin xe đầu kéo rồi châm lửa phóng hỏa.

Khu vực xảy ra vụ án mạng. Ảnh: T.T

Phát hiện vụ việc, người dân đã chạy đến để dập lửa và giải cứu người bên trong cabin. Tuy nhiên, khi lửa được dập tắt thì người đàn ông đã tử vong.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ án mạng.