Tối 19/3, Công an phường An Hải (TP Đà Nẵng) thông báo kêu gọi những người nhặt được tiền trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp chủ động giao nộp để trả lại cho người đánh rơi.

Trước đó, gần 10h30 cùng ngày, camera từ một ô tô ghi lại cảnh nhiều người đi đường bất ngờ dừng xe, chạy ra giữa đường Võ Nguyên Giáp để nhặt tiền do một người dân làm rơi.

Sau sự việc, người đánh rơi tiền cũng đăng bài lên mạng xã hội, mong người nhặt được liên hệ trả lại.

Hình ảnh những người nhặt tiền được ghi lại. Ảnh: Cắt từ clip.

Trao đổi với PV, anh Trần Kim Bình (43 tuổi, trú TP Đà Nẵng) cho biết đã đánh rơi 50 triệu đồng khi đang chạy xe máy đi thu mua phế liệu tại một công trình trên đường Lâm Hoành (phường An Hải).

Số tiền được anh Bình để trong áo và không may rơi ra đường mà không hay biết. Khi đến nơi, anh hoảng hốt phát hiện mất tiền.

Ngay sau đó, anh đến Công an phường An Hải trình báo nhờ hỗ trợ, đồng thời người thân cũng hỗ trợ tìm kiếm và biết được số tiền đã có nhiều người nhặt được.

Đến tối cùng ngày, sau khi clip kèm lời kêu gọi từ công an được lan truyền, đã có 2 người liên hệ trả lại anh Bình tổng cộng 11,5 triệu đồng.