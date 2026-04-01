Ngày 30/3, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tổ chức trao 5 giải đặc biệt của sản phẩm Max 3D Pro ở kỳ quay mở thưởng số 703 với giá trị hơn 10 tỷ đồng cho ông N.Đ.T.

Qua kiểm tra trên hệ thống dữ liệu kinh doanh xổ số tự chọn và hồ sơ cá nhân kèm theo, Vietlott xác định 5 vé trúng thưởng giải đặc biệt Max 3D Pro ở kỳ quay mở thưởng số 703 thuộc về ông N.Đ.T - thuê bao Vinaphone.

Ông T đã mua vé số trên kênh phân phối qua điện thoại của Vietlott (ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS) với tổng giá trị giải thưởng là 10.006.120.000 đồng (chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân).

Ông T hiện sinh sống tại Hưng Yên và làm nghề kinh doanh tự do. Ông là người chơi gắn bó ngay từ những ngày đầu Vietlott triển khai kinh doanh tại Hưng Yên và có thói quen dự thưởng đều đặn mỗi ngày.

Các bộ số dự thưởng đều do ông T tự lựa chọn dựa trên cảm nhận cá nhân, không gắn với một ý nghĩa cụ thể, nhưng ông luôn tin rằng những con số mình chọn sẽ mang lại may mắn.

Tại buổi lễ trao thưởng, ông T chia sẻ: Trước đây, ông cũng nhiều lần suýt trúng các giải lớn của Mega 6/45, Power 6/55 hay Max 3D Pro, đôi khi chỉ lệch đúng một con số. Ông vẫn kiên trì chơi với tâm thế giải trí và đóng góp cho địa phương, không đặt nặng chuyện thắng thua. Và may mắn đã đến với ông khi ông trúng 5 giải đặc biệt, 5 giải tư, 10 giải năm và 3 giải sáu của xổ số tự chọn Max 3D Pro, với tổng giá trị trúng thưởng lên tới hơn 10 tỷ đồng.

Chia sẻ về thời điểm biết tin trúng thưởng, ông T cho biết khi đó đang tập thể thao như thường ngày thì nhận được thông báo trúng thưởng. Ban đầu, ông khá bất ngờ nhưng cũng rất phấn khởi khi may mắn đã đến với mình. Ông luôn tin tưởng rằng trong cuộc sống của ông, việc luôn giữ tinh thần tích cực, làm nhiều điều tốt và đóng góp cho xã hội sẽ luôn mang lại những điều may mắn.

Sau khi nhận thưởng, ông T cho biết sẽ sử dụng một phần tiền để tiếp tục đầu tư phát triển công việc kinh doanh. Bên cạnh đó, với tinh thần trách nhiệm xã hội, ông đã trích 100 triệu đồng để ủng hộ các hoạt động an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt.

Theo quy định, ông T có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi đăng ký tham gia dự thưởng là tỉnh Hưng Yên với số tiền là hơn 1 tỷ đồng (10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng) và khoản thuế này được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.

Kết quả Vietlott hôm nay 31/3: Dãy số may mắn chứa cặp số 38, 48 Kết quả Vietlott hôm nay (31/3), Vietlott tìm được 17 vé trúng giải nhất trị giá 40 triệu đồng của sản phẩm Power 6/55. Dãy số may mắn trong kỳ quay hôm nay chứa cặp số 38, 48.



