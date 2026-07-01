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Cuộc tháo chạy lúc 4h sáng

Chiều 8/7, chưa hết bàng hoàng sau khi chứng kiến toàn bộ cơ ngơi bị dòng nước dữ cuốn trôi, anh Lý Vần Quang (41 tuổi, trú tại bản Giao Chản, xã Khổng Lào) xót xa kể lại phút giây sinh tử. Gia đình anh làm nông nghiệp, hai vợ chồng quanh năm gắn bó với nương rẫy để nuôi 4 người con nhỏ.

Khoảng 4h cùng ngày, khi đang ngủ, anh Quang bị đánh thức bởi tiếng mưa rơi xối xả. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, anh vội vã dậy kiểm tra.

"Thấy tình hình không ổn, tôi liền gọi vợ và tất cả các con dậy để chuẩn bị dọn đồ. Lúc đó, bà con trên bản cũng chạy xuống giúp đỡ gia đình di dời tài sản", anh Quang nhớ lại.

Chỉ trong chốc lát, nước dưới suối cuồn cuộn dâng cao, tạo thành những vòng xoáy lớn cuốn theo đất đá đập mạnh vào phần móng nhà.

Bà Mai Thị Hồng Sim, Bí thư Đảng ủy xã Khổng Lào xác nhận, trước khi bị đổ sập, ngôi nhà đã có hiện tượng bị sạt lở ăn sâu, khoét vào phần móng khiến công trình nghiêng nghiêm trọng.

Suối Nậm Lụm dâng cao sau mưa. Ảnh: HS

Nhờ phát hiện sự việc từ sớm, cả 6 thành viên trong gia đình anh Quang đã kịp thời tháo chạy khỏi nhà, di chuyển đến nơi an toàn. Đến khoảng 8h30, toàn bộ khối bê tông 2 tầng đổ sập hoàn toàn xuống suối Nậm Lụm.

Nhìn bãi đất trống hoác nơi từng là tổ ấm, anh Quang nghẹn ngào cho biết, ngôi nhà có diện tích mặt sàn 80m² (tổng diện tích 2 sàn là 160m²) được gia đình chắt bóp xây dựng từ năm 2019.

“Đi làm kiếm được chút tiền, chắt chiu mãi đến năm ngoái gia đình mới sơn sửa lại căn nhà. Tưởng cuộc sống đã dần ổn định thì giờ lại rơi vào cảnh này. Hiện không có tiền, tôi cũng chưa biết phải tính chuyện khôi phục nhà cửa ra sao”, người cha của 4 người con nghẹn ngào chia sẻ.

Hiện tại, 6 nhân khẩu trong gia đình phải tạm tá túc ngoài hiên nhà của một người chú trong bản.

Mưa lũ gây thiệt hại về hoa màu của bà con xã Khổng Lào. Ảnh: HS

Ngoài căn nhà trị giá ước tính khoảng 1 tỷ đồng bị cuốn trôi hoàn toàn, hệ thống sân, chuồng trại cùng 8 con lợn của gia đình anh Quang cũng bị dòng lũ phá hủy. Một số tài sản thiết yếu đã được gia đình kịp thời di dời trước đó nên không ghi nhận thiệt hại về người.

Theo UBND xã Khổng Lào, đợt mưa lũ vừa qua gây thiệt hại tài sản toàn xã khoảng 1,4 tỷ đồng. Về nhà ở, có 4 hộ bị ảnh hưởng, trong đó nhà anh Quang bị thiệt hại hoàn toàn; một nhà tại bản Hoang Thèn hư hỏng 70%, hai nhà tại bản Nà Đoong hư hỏng 30-50%.

Thiên tai cũng làm 2,6ha lúa bị ngập úng, 7 ao cá tại bản Lang bị ảnh hưởng, thất thoát khoảng 875kg cá, thiệt hại ước 70 triệu đồng. Nhiều hộ dân còn bị hư hỏng chuồng trại, sân vườn do sạt lở.

Bí thư Đảng ủy xã Khổng Lào cho biết, địa phương vẫn đang đối mặt nguy cơ ngập lụt, sạt lở do mưa lớn kéo dài. Chính quyền đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, đồng thời khuyến cáo người dân tránh xa khu vực sông, suối, ngầm tràn để bảo đảm an toàn.