Ngày 6/8, TAND khu vực 6 - Quảng Trị mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thế Lữ (SN 1992, trú phường Quảng Trị) về tội "Chiếm giữ tài sản trái phép".

Theo cáo trạng, ngày 10/11/2025, chị Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1998, trú xã Lao Bảo) chuyển nhầm 499.999.999 đồng vào tài khoản của Lữ khi thực hiện giao dịch qua ứng dụng Mobile Banking.

Ngày hôm sau, Lữ đến Công an phường Quảng Trị trình báo việc tài khoản nhận được tiền chuyển nhầm. Sau khi được hướng dẫn làm đơn, cung cấp sao kê và phối hợp xác minh, Lữ không tiếp tục làm việc.

Cùng ngày, chị Thủy cũng đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thế Lữ. Ảnh: H.V

Trong các ngày 11-13/11/2025, Công an phường Quảng Trị nhiều lần mời Lữ làm việc, trực tiếp đến nhà yêu cầu hoàn trả số tiền và giao thông báo trả lại tài sản.

Dù biết rõ số tiền do chị Thủy chuyển nhầm, Lữ vẫn không chấp hành, không nhận thông báo và không hợp tác giải quyết.

Sau đó, hồ sơ vụ việc được chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị. Ngày 19/11/2025, cơ quan điều tra tiếp tục yêu cầu Lữ hoàn trả số tiền trong thời hạn 3 ngày nhưng người này vẫn không thực hiện. Nhiều lần được triệu tập và vận động, Lữ vẫn không hợp tác.

Ngày 12/1/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thế Lữ về tội "Chiếm giữ tài sản trái phép".

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội và bày tỏ sự ăn năn hối cải.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Lữ đã xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội nên tuyên phạt bị cáo 1 năm tù.

Trước đó, đầu tháng 4/2026, Công an phường Quảng Trị đã hoàn trả gần 500 triệu đồng cho chị Thủy.