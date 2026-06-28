Ngày 28/6, Công an TP Hà Nội cho biết chị Nguyễn Thu Loan (SN 1992, trú xã Thư Lâm, TP Hà Nội) đã chủ động đến trình báo sau khi phát hiện tài khoản ngân hàng bất ngờ nhận 142,4 triệu đồng từ một tài khoản lạ.

Chị Nguyễn Thu Loan (bên phải) đến cơ quan công an trình báo việc tài khoản nhận hơn 142 triệu đồng do người lạ chuyển nhầm. Ảnh: CACC

Ngay sau khi phát hiện sự việc, chị Loan đã đến Công an xã Thư Lâm trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh chủ sở hữu số tiền.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Thư Lâm nhanh chóng xác minh, xác định người chuyển khoản nhầm là anh Nguyễn Xuân Nam. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, lực lượng công an đã hỗ trợ hai bên đối chiếu thông tin và trao trả đầy đủ số tiền 142,4 triệu đồng cho anh Nam.

Nhận lại số tiền, anh Nguyễn Xuân Nam gửi thư cảm ơn chị Loan và cán bộ Công an xã Thư Lâm vì đã hỗ trợ xác minh, xử lý vụ việc, giúp anh nhận lại toàn bộ số tiền chuyển nhầm.

Theo Công an TP Hà Nội, việc chị Loan chủ động trình báo và phối hợp với cơ quan công an đã giúp người chuyển nhầm nhanh chóng nhận lại tài sản, góp phần lan tỏa tinh thần trung thực và trách nhiệm trong cộng đồng.