Hai vali tiền mặt và câu hỏi "không lối thoát"

Ngày 18/4, một người đàn ông họ Lý tại thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) đã kéo 2 chiếc vali đựng đầy tiền mặt trị giá 1 triệu NDT (khoảng 3,9 tỷ đồng) vào một chi nhánh ngân hàng, với ý định gửi tiết kiệm lấy lãi. Đây là số tiền ông tích cóp trong suốt 10 năm kinh doanh cửa hàng tiện lợi.

Tuy nhiên, thay vì được tiếp đón, ông Lý phải đối mặt với một yêu cầu "không tưởng": Nhân viên ngân hàng đưa cho ông một tờ giấy yêu cầu khai báo nguồn gốc từng đồng tiền, từng thời điểm nhận, địa điểm, hình thức giao dịch.

Những đồng tiền từ bán hàng ngày, tiền lẻ tích cóp trong các dịp cao điểm, hay cả khoản tiền của người thân gửi gắm đều không thể giải trình chi tiết.

Toàn bộ 1 triệu NDT ông Lý mang đến ngân hàng được chất thành từng xấp trên quầy giao dịch. Ảnh: Baidu

Khi ông Lý tỏ ý muốn rút lui và mang tiền về, ông được thông báo rằng giao dịch sẽ được tạm dừng để ngân hàng xác minh. Tình huống dở khóc dở cười này ngay lập tức gây bão trên các diễn đàn tài chính Trung Quốc.

Trung tâm của cuộc tranh cãi nằm ở khoảng cách giữa quy định lý thuyết và thực tế đời sống. Theo quy định về phòng chống rửa tiền, các giao dịch tiền mặt trên 50.000 NDT (khoảng 195 triệu đồng) cần phải được xác minh nguồn gốc để phòng ngừa rủi ro từ tội phạm.

Vấn đề nằm ở chỗ, nhân viên ngân hàng yêu cầu các giấy tờ như hợp đồng lao động có công chứng, bảng lương hay hóa đơn bán hàng.

Ở bên kia quầy giao dịch là những người nông dân, tiểu thương hay thợ sửa chữa. Họ sống bằng tiền mặt và chỉ ghi chép vào sổ tay, chứ không có hợp đồng lao động hay hóa đơn. Vì thế, khi ngân hàng yêu cầu giấy tờ chứng minh nguồn tiền, nhiều người rơi vào thế bí.

Gánh nặng đè lên vai nhân viên ngân hàng

Nếu tưởng chỉ có khách hàng mới bức xúc, hãy nhìn sang phía bên kia quầy giao dịch. Các nhân viên ngân hàng đang phải gánh một áp lực không hề nhỏ.

Nhiều ngân hàng đã gắn chỉ tiêu "không để xảy ra lừa đảo" với điểm số đánh giá và tiền thưởng của nhân viên. Họ phải tự đặt ra các câu hỏi, thậm chí gọi điện báo cho cơ quan chức năng, để "bảo vệ bản thân" trước các án phạt nặng nề nếu lỡ để một giao dịch bất hợp pháp xảy ra.

Điều này dẫn đến một thực tế trớ trêu: Đôi khi, khoản tiền chỉ 40.000 NDT (khoảng 156 triệu đồng), tức dưới ngưỡng quy định bắt buộc nhưng vẫn bị từ chối hoặc truy vấn, gây tốn thời gian và ức chế cho cả hai bên.

Nhân viên ngân hàng hướng dẫn khách hàng điền vào mẫu khai báo nguồn gốc tiền - một thủ tục đã trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người khi thực hiện các giao dịch tài chính lớn tại Trung Quốc. Ảnh: Baidu

GS Triệu Minh, Đại học Trịnh Châu (Trung Quốc) ví von: "Điều này giống như bắt tài xế taxi kiểm tra xem hành khách có phải là tội phạm truy nã hay không. Kiểm tra gắt gao thì bị khiếu nại, kiểm tra lỏng lẻo thì mất việc".

Mới đây, một luật sư nổi tiếng tại Quảng Đông tên Chu Hiểu Vân đã chia sẻ trên mạng xã hội về việc ông bị nhân viên ngân hàng ở Sơn Đông "tra hỏi" và gọi cảnh sát khi chỉ rút 40.000 NDT (khoảng 156 triệu đồng).

Vụ việc nhanh chóng gây xôn xao dư luận, cho thấy những vướng mắc trong thực tế vẫn còn nhiều, ngay cả khi ngân hàng trung ương đã thay đổi quy định trước đó.

Cụ thể, ngày 28/11/2025, Ngân hàng Nhân dân Trung Hoa (PBoC), Cục Quản lý Tài chính Ngân hàng Quốc gia và Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc đã ban hành quy định mới, có hiệu lực từ 1/1/2026.

Quy định này chính thức bãi bỏ yêu cầu "cứng nhắc" về việc đăng ký nguồn gốc cho các khoản tiền gửi trên 50.000 NDT, thay vào đó hướng tới mô hình quản lý dựa trên rủi ro, tập trung vào các giao dịch thực sự có dấu hiệu bất thường thay vì "hỏi tất cả".

Các chuyên gia tài chính Trung Quốc khuyến cáo người dân cần hiểu rằng quy trình kiểm tra gắt gao hiện nay chủ yếu nhằm ngăn chặn các vụ lừa đảo tài chính, đặc biệt với người cao tuổi.

Tuy nhiên, nếu bị yêu cầu cung cấp thông tin vượt quá mức cần thiết, khách hàng nên giữ thái độ hợp tác nhưng cũng cần bảo vệ quyền lợi của mình bằng cách yêu cầu nhân viên đưa ra quy định cụ thể hoặc liên hệ với tổng đài để được hỗ trợ.

Ngoài ra, đối với các khoản tiền lớn, việc lưu trữ đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp như hóa đơn, hợp đồng vẫn là cách tốt nhất để bảo vệ quyền lợi và tránh những rắc rối không đáng có.

Theo Baidu, Beijing Business Today, The Paper