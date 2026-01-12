Sáng 12/1, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa cấp cứu và làm thủ tục chuyển viện cho bệnh nhân T.T.H (55 tuổi, trú phường Thành Sen) do nhiễm khuẩn huyết, nghi nhiễm liên cầu khuẩn lợn do ăn tiết canh dê cách đây 10 ngày.

Trước đó, khoảng 12h ngày 10/1, ông H. đang ở nhà thì xuất hiện triệu chứng đau đầu, chóng mặt, ngã nên được người nhà đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh thăm khám.

Thời điểm vào viện, bệnh nhân bị sốt, đau đầu, nói ngọng, đau nhức toàn thân, trên cơ thể xuất hiện nhiều nốt xuất huyết dưới da. Các xét nghiệm cho thấy bệnh nhân có tình trạng nhiễm trùng, tăng men gan, theo dõi suy thận cấp.

Tại Khoa Hồi sức tích cực, ông H. được đặt ống nội khí quản, thở máy, sử dụng vận mạch.

Tuy nhiên, do bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy kịch nên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đã làm các thủ tục cần thiết, chuyển bệnh nhân ra Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) để tiếp tục cấp cứu.

"Người nhà cho biết, bệnh nhân từng ăn tiết canh dê tại một nhà hàng trên địa bàn Hà Tĩnh. Căn cứ vào các triệu chứng, các bác sĩ nghi bệnh nhân nhiễm liên cầu khuẩn lợn. Bệnh viện khuyến cáo người dân nên ăn chín, uống sôi, hạn chế ăn tiết canh và các thực phẩm sống", đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh thông tin.

Liên quan đến sự việc, trên mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng bệnh nhân H. đã ăn tiết canh dê tại nhà hàng H.Đ trên địa bàn, đồng thời xuất hiện ý kiến nghi ngờ nhà hàng “trộn tiết lợn vào tiết canh dê”.

Trước những thông tin này, đại diện nhà hàng H.Đ khẳng định đây là tin đồn không đúng sự thật. Chủ nhà hàng cho biết đã làm đơn gửi cơ quan công an, đề nghị làm rõ và xử lý các cá nhân tung tin trên.